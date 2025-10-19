x

¡Alerta! Asesino de patrullera se fugó de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita en Boyacá

Nelson Ocampo Morales, condenado a 33 años de cárcel por el homicidio de la joven policía, se fugó la madrugada de este domingo de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita. Las autoridades desplegaron un amplio operativo en Boyacá para dar con su paradero.

  Nelson Ocampo Morales, alias Juan Carlos, es señalado de pertenecer a las Disidencias de las Farc. Foto Colprensa.
    Nelson Ocampo Morales, alias Juan Carlos, es señalado de pertenecer a las Disidencias de las Farc. Foto Colprensa.
El Colombiano
El Colombiano
19 de octubre de 2025
bookmark

En la madrugada de este domingo se fugó de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá, Nelson Ocampo Morales, el hombre condenado a 33 de cárcel por el asesinato de la patrullera Paula Cristina Ortega Córdoba, ocurrido el 2 de agosto de 2023 en la ciudad de Neiva (Huila).

Las primeras versiones sobre lo ocurrido indican que Ocampo Morales, de 31 años y oriundo del municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá), habría salido por la ventanilla de su celda ubicada en el tercer piso del patio 1 de alta seguridad, para posteriormente saltar una maya de seguridad en el sector oriental del establecimiento y así salir del centro penitenciario.

“En horas de la madrugada nos informan funcionarios del Centro Penitenciario de Máxima Seguridad del Barne sobre la fuga del privado de la libertad, Nelson Ocampo Morales, de 31 años, quien se encontraba recluido en el patio 1. Una vez nos informan de la fuga de este sujeto se dispone de un dispositivo de búsqueda y se asigna un grupo especializado de investigadores para dar con la recaptura de este delincuente”, dijo Javier Gustavo Lemus Pinto, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja.

El condenado, ahora prófugo, es conocido con el alias de Juan Carlos y ha sido señalado como disidente de las Farc. Desde el año pasado purgaba una pena de 33 años por el asesinato de la patrullera Paula Cristina Ortega Córdoba.

El homicidio de la patrullera de 22 años ocurrió el 2 de agosto de 23. Según determinó la Fiscalía, la joven fue atacada a bala por Nelson Ocampo Morales y Yeison Fernando Ramírez Fajardo, quienes pretendían robarle su arma de dotación, una pistola Sig Sauer, que luego fue hallada en poder de los señalados como autores del crimen.

Ocampo Morales y Ramírez Fajardo, fueron acusados por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado, ocultamiento de material probatorio y fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Desde el año pasado, Nelson Ocampo Morales permanecía en la cárcel de Cómbita, el penal más seguro de Boyacá, pero la madrugada de este domingo 19 de octubre se fugó del pabellón 1, el área de máxima seguridad de la cárcel, destinada a albergar a los reclusos más violentos y peligrosos.

