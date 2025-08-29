Pacientes advierten nueva barrera para acceder a medicamentos en crisis del sistema

La organización Pacientes Colombia expresó su preocupación por la Resolución 35379 de 2025 de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Esta normativa autoriza a nueve entidades promotoras de salud (EPS) bajo intervención a negociar directamente con laboratorios farmacéuticos la compra de medicamentos.
Según ese colectivo, esto podría desencadenar una crisis en la entrega de medicamentos y afectar la continuidad de los tratamientos de los pacientes.