¡No caiga! Licorera de Caldas prende alarmas por venta ilegal de botellas de Aguardiente Amarillo con imagen de Yeison Jiménez

Tras detectar la comercialización irregular de botellas y kits de Aguardiente Amarillo de Manzanares con la imagen del fallecido cantante de música popular Yeison Jiménez, sin contar con autorización oficial, la Industria Licorera de Caldas (ILC) lanzó una alerta pública.

Según informó la compañía, en redes sociales se vienen promocionando botellas intervenidas con la fotografía del artista con precios que oscilan entre 45.000 y 100.000 pesos, así como paquetes que incluyen copas, portahielos, gorras, ponchos y otros artículos con la imagen del cantante y los logos del producto.

La ILC fue enfática en aclarar que no se trata de un producto oficial y que la empresa no ha autorizado, producido ni distribuido ninguna edición especial del licor con la imagen del artista.

“La Industria Licorera de Caldas informa a la opinión pública que ha tenido conocimiento de la circulación y comercialización irregular de botellas de su producto Aguardiente Amarillo de Manzanares con una imagen alusiva al cantante Yeison Jiménez. La empresa aclara que no ha autorizado, producido ni distribuido ninguna edición especial de su producto con la imagen del artista”, señaló la entidad.