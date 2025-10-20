x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

¡Pilas! Alertan sobre circulación de falsos condones Today, ¿cómo identificarlos?

El Invima advierte sobre la venta ilegal de condones falsificados “Today Mutual Sensation”, que amenazan la salud y seguridad sexual.

  Invima advirtió sobre falsos condones Today en el mercado. FOTO GETTY.
    Invima advirtió sobre falsos condones Today en el mercado. FOTO GETTY.
  Así luce el condón original y el falso. FOTO INVIMA.
    Así luce el condón original y el falso. FOTO INVIMA.
El Colombiano
El Colombiano
20 de octubre de 2025
bookmark

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria ante la detección de tolera falsificados de la marca “Today Mutual Sensation”.

¿Por qué es esta una Alerta Sanitaria Urgente?

La entidad dijo que el producto falso estaría siendo comercializado ilegalmente en el país. Según la entidad, estos productos representan un riesgo potencial para la salud pública al no cumplir con los estándares de calidad y seguridad exigidos por la autoridad sanitaria.

La advertencia se produjo tras una denuncia presentada por Haleon Colombia SAS , titular e importador del registro sanitario original, quien notificó al Invima sobre la presencia de imitaciones del producto en el mercado colombiano.

Los riesgos: embarazos no deseados e infecciones sexuales

El Invima advirtió que el uso de estas condones falsificadas puede ocasionar graves fallas en su efectividad y seguridad, lo que incrementa el riesgo de embarazos no deseados, transmisión de infecciones de transmisión sexual —incluido el VIH— y reacciones adversas en la piel o mucosas debido a materiales no aprobados ni evaluados por la entidad. Estos productos no han sido sometidos a controles de calidad, pruebas de resistencia ni verificación de esterilidad, lo que compromete su capacidad de protección y funcionamiento.

¿Cómo identificar el condón original frente al falsificado?

De acuerdo con el Invima, existen diferencias visibles entre los condones originales y los falsificados que permiten a los consumidores reconocerlos.

Revise el empaque: diferencias clave en el diseño y la impresión

El producto original presenta un diseño limpio con fondo metalizado, letras claras y sin errores ortográficos, colores nítidos y un único número de lote legible e indeleble.

Comprobación de sellos, fechas de vencimiento y números de registro

En el reverso se encuentran las instrucciones completas de uso, las advertencias sanitarias y las fechas de fabricación y vencimiento correctamente impresas.

Así luce el condón original y el falso. FOTO INVIMA.
Así luce el condón original y el falso. FOTO INVIMA.

Por el contrario, el producto falsificado muestra impresiones borrosas, textos desalineados o incompletos, colores distintos y errores de ortografía.

Además, el empaque incluye dos números de lote diferentes (180567241 y 24013221) y dos fechas de vencimiento distintas (12/2023 y 05/2028), algo que no ocurre en los productos auténticos. El número de registro sanitario impreso (2015DM-0000058-R1) tampoco corresponde al producto “Today Mutual Sensation”, lo que confirma su carácter fraudulento.

Recomendaciones del Invima a los consumidores

El Invima instó a la ciudadanía a suspender de inmediato el uso del producto si ya fue adquirido ya evitar comprar condones que presenten irregularidades en el empaque o números de registro sanitario dudosos. La entidad recordó la importancia de verificar siempre la validez del registro sanitario en la página oficial del Invima ( www.invima.gov.co ) antes de utilizar cualquier producto de este tipo.

Asimismo, invitó a los consumidores a reportar cualquier sospecha o incidente relacionado con estas condones al Programa Nacional de Tecnovigilancia, disponible en https://farmacoweb.invima.gov.co/TecnoVigilancia/

Igualmente, pidió denunciar los puntos de venta donde se evidencia la comercialización de estos productos falsificados a través de https://sesuite.invima.gov.co:444/Pqrsd/peticiones/solicitud .

El Instituto recordó que la autenticidad y seguridad de los productos de uso íntimo son fundamentales para proteger la salud sexual y reproductiva de los ciudadanos.

