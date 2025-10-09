Gobierno Petro eliminaría arancel a fibra de algodón extranjera y pone en jaque a las tres hilanderías locales

Los pequeños y medianos productores de algodón están preocupados frente al proyecto de decreto publicado por el Ministerio de Comercio. Esa medida propone eliminar de manera temporal arancel de 10% a 0% para diversas partidas de hilados que actualmente cuentan con producción nacional.
Este borrador de decreto busca la modificación parcial del Arancel de Aduanas para un grupo específico de materias primas e insumos utilizados por los sectores de confecciones y calzado, entre ellos la fibra de algodón, es decir, producto ya procesa en forma de hilo y listo para las confecciones.
El documento argumenta que con ello se busca aliviar la presión sobre la demanda de insumos intermedios, la cual ha sido limitada por la oferta local y afectada por la importación masiva de bienes finales a precios reducidos, permitiendo así una mayor disponibilidad de materias primas para la industria nacional de confecciones.