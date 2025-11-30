x

Golpe al Clan del Golfo: destruyen laboratorio que producía media tonelada de droga al mes en San Luis

El Ejército también destruyó 264 galones de clorhidrato de cocaína en suspensión, 165 galones de acetona y 275 galones de otros insumos líquidos. Aquí los detalles.

    El Ejército afirmó que con esta acción se afecta la comercialización de cerca de 2’700.000 dosis. FOTO: Cortesía Cuarta Brigada del Ejército Nacional
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Metro

30 de noviembre de 2025
Un contundente golpe propinaron las autoridades tras desmantelar un laboratorio industrial perteneciente a la Subestructura Gener Morales, del Clan del Golfo en la vereda Montenegro, en el municipio de San Luis, Oriente antioqueño.

La operación, desarrollada por tropas del Grupo Mediano de Caballería N.º 4 Juan del Corral, de la Cuarta Brigada, en coordinación con la Dirección de Antinarcóticos de la Policía y la Fiscalía, dejó al descubierto una compleja estructura dedicada al procesamiento y camuflaje de clorhidrato de cocaína.

Según las autoridades, el laboratorio tenía la capacidad de producir hasta 500 kilogramos mensuales del estupefaciente mediante una modalidad difícil de detectar: la impregnación de cocaína en cajas de cartón que simulaban ser empaques para el transporte de banano y piña hacia mercados internacionales.

Le puede interesar: De estos diez barrios sale la mayoría de la cocaína, bazuco, marihuana y drogas sintéticas que se trafican en Medellín

Durante la intervención, los soldados hallaron maquinaria hidráulica, estructuras de secado, insumos químicos en grandes cantidades y miles de empaques ya contaminados con la droga. En total, fueron destruidos 264 galones de clorhidrato de cocaína en suspensión, 165 galones de acetona, 275 galones de otros insumos líquidos, 50 kilogramos de sustancias sólidas, 1.800 cajas de cartón y 7.200 láminas internas impregnadas. También se inutilizaron prensas, moldes, rodillos, motobombas, estructuras de madera, una tolva, un decantador y gatos hidráulicos usados para compactar la sustancia.

El Ejército afirmó que con esta acción se afecta la comercialización de cerca de 2’700.000 dosis, valoradas en más de $600 millones, recursos que serían destinados al fortalecimiento de su aparato criminal y su red transnacional de narcotráfico.

Destruyeron maquinaria ilegal permitida por el Clan del Golfo en Urabá

En el corregimiento de Pavarandó, en la vereda Chontadural del municipio de Mutatá, fueron capturadas en flagrancia cuatro personas que realizaban extracción y aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables sobre el río Pavarandó.

En el lugar fueron destruidos también varios elementos usados para la actividad ilícita, entre esos dos dragas artesanales empleadas para la extracción irregular y la obtención de oro, sin los permisos ambientales o mineros correspondientes.

Lea más: Laboratorios de droga en las goteras de Medellín: hallaron 13 en el último año

Según la Policía de Urabá, esta maquinaria alcanzaba una producción aproximada de 67 gramos mensuales, generando ganancias ilegales cercanas a los $27 millones al mes y alrededor de $324 millones al año. Las indagaciones preliminares le revelaron a las autoridades que esta actividad ilegal al parecer operaba con autorización del Clan del Golfo, a quien presuntamente se le realizaban pagos mensuales por el funcionamiento de la maquinaria.

