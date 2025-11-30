Estados Unidos le propuso a Maduro “irse a Rusia”, dice senador republicano

Estados Unidos, que mantiene un amplio despliegue militar frente a las costas venezolanas, le habría planteado al presidente Nicolás Maduro la posibilidad de “viajar a Rusia” o trasladarse a otro país, según reveló este domingo 30 de noviembre un senador estadounidense. El presidente, Donald Trump, intensificó drásticamente sus amenazas contra Venezuela al advertir el sábado que el espacio aéreo de ese país debería considerarse “cerrado” mientras las fuerzas armadas estadounidenses mantengan una importante presencia en la región. Aunque Trump no ha amenazado públicamente con usar la fuerza contra Maduro, afirmó en los últimos días que los esfuerzos para detener el narcotráfico venezolano “por tierra” comenzarían “muy pronto”. Puede leer: ¿Vuelo sospechoso? Avión del régimen de Maduro viajó a la frontera con Brasil; desató especulaciones

“Le dimos a Maduro la oportunidad de irse”: senador republicano

“Por cierto, le dimos a Maduro la oportunidad de irse”, dijo este domingo a CNN el republicano Markwayne Mullin, integrante del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado estadounidense. “Le dijimos que se podía ir a Rusia o a otro país”.

Al ser preguntado si Trump planeaba atacar a Venezuela, el senador de Oklahoma respondió: “No, ha dejado muy claro que no vamos a enviar tropas a Venezuela. Lo que intentamos es proteger nuestras propias costas”. Desde septiembre, Estados Unidos ha lanzado bombardeos contra supuestas embarcaciones de narcotraficantes en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental, con saldo de al menos a 83 muertos, Washington afirma que Maduro encabeza un supuesto cártel de la droga. Maduro lo niega y acusa a su vez a Washington de recurrir a un pretexto para derrocarlo, provocar un cambio de régimen en Venezuela y apoderarse de las reservas petroleras del país. El sábado, su gobierno ordenó maniobras militares en la costa venezolana. Siga leyendo: Venezuela acusa a EE. UU. ante la OPEP: “Quieren nuestras reservas petroleras”

Maduro es el heredero político de Hugo Chávez