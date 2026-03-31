Frutas y tubérculos, los alimentos que más se han encarecido en lo corrido del 2026: así están sus precios

Pese a que el presidente Gustavo Petro aseguró que la canasta familiar se estaba abaratando gracias a “la política de estimular la producción y hacer la reforma agraria”, el Sistema de Precios y Abastecimiento, Sipsa, del Dane, muestra que algunas frutas, tubérculos y carnes han registrado incrementos de hasta 92,4% en lo corrido de 2026. El alimento que más se ha encarecido este año es el limón tahití, cuyo precio pasó de $1.813 a $3.489 por kilo entre la primera semana de enero y la penúltima de marzo, lo que representa un aumento de 92,4%. Le siguieron, con incrementos también significativos, el tomate chonto, que pasó de $2.203 a $3.888, con un alza de 76,49%, y la maracuyá, que subió de $4.121 a $5.951 en los últimos tres meses, lo que equivale a una variación de 44,41%. Le puede interesar: Pilas con el bolsillo: estos son los cinco gastos diarios que más están golpeando la economía de los paisas

Las razones del encarecimiento de algunos alimentos

FOTO: EL COLOMBIANO

Según explicó Nicolás Cruz Walteros, analista experto de economía local de Corficolombiana, el incremento en el limón tahití está relacionado con una caída mensual de 12% en el abastecimiento, consistente con un choque negativo de oferta asociado a los excesos de lluvias. Este punto fue respaldado por Álvaro Palacio, presidente de Asohofrucol, quien afirmó que el comportamiento del precio de esta fruta “se encuentra fundamentado en una afectación a la floración de los cultivos, que repercute directamente en el rendimiento de los árboles, sumado a deterioros considerables en la calidad por la alta incidencia de las lluvias durante el primer trimestre del año”. Conozca también: Inflación arrancó el año en 5,35%: corrientazo fue lo que más caro se puso Frente al tomate chonto y la maracuyá, Walteros advirtió que, aunque el abastecimiento de ambos alimentos aumentó entre 4,3% y 5,6%, las constantes precipitaciones han elevado los costos de producción, que muestran una clara tendencia al alza en lo corrido del año. “El mayor uso de fungicidas, las afectaciones en los cultivos y los menores rendimientos por hectárea han reducido la eficiencia productiva”, agregó el experto. Por su parte, Palacio precisó que, en el caso del tomate chonto, las fuertes lluvias se suman a un “incremento considerable en el costo de la mano de obra, por causa del aumento del salario mínimo, lo que genera incertidumbre y pone en duda la planificación de las siembras”. Lea más: ¿Efecto del alza del salario mínimo 2026? Comercio y restaurantes ya pierden 258.000 empleos

Otros alimentos que se han encarecido en 2026

No obstante, la lista no termina ahí y se extiende a otras frutas y tubérculos: la mora de Castilla subió 34,53%, el tomate de árbol 27,27%, la papa parda pastusa 17,68%, la arveja verde en vaina 17,14% y la fresa 14,53%. Tampoco quedaron por fuera las carnes: el kilo de costilla de res pasó de $20.242 a $22.108 y el de cadera de $31.774 a $33.201, con alzas de 9,22% y 4,49%, respectivamente. Walteros detalló que este comportamiento responde a una combinación de factores, como choques de oferta, presiones de costos y efectos estacionales. Las lluvias afectan la producción agrícola, al deteriorar los rendimientos, la calidad y la logística, lo que reduce la oferta efectiva en el mercado. Sobre el tomate de árbol y la fresa, Palacio detalló que se han visto impactados por el descenso de la temperatura, la aparición de heladas o granizadas y el aumento de la humedad, factores que retrasan la producción normal. Por otra parte, Walteros señaló que “el aumento en el precio de la carne se explica por mayores costos de producción, especialmente en alimentos para el ganado, insumos y transporte, junto con afectaciones climáticas que han reducido la oferta”. También se atribuye el encarecimiento de la comida al dinamismo de las exportaciones, que lleva a una reducción de la disponibilidad de alimentos en el mercado local, y a otros efectos estacionales de inicio de año asociados a cultivos que reducen su nivel de oferta. Por ahora, los mayores costos de producción presionan el bolsillo de los colombianos.

Lo que más bajó de precio