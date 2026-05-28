El club de los US$2 billones: los aliados de Elon Musk que se volverían multimillonarios con la salida a bolsa de SpaceX

La esperada Oferta Pública Inicial (OPI) de SpaceX ya se perfila como uno de los eventos financieros más importantes de la década. La compañía aeroespacial fundada por Elon Musk prepara su debut bursátil con una valoración cercana a los US$2 billones. una cifra que no solo sacudiría a mundo financiero, sino que consolidaría el enorme poder económico construido alrededor del ecosistema empresarial del magnate sudafricano. Actualmente, SpaceX ya supera una valoración de US$1,03 billones tras su integración con xAI. Sin embargo, el mercado anticipa que el entusiasmo por la inteligencia artificial, la industria espacial y los servicios satelitales podrían impulsar aún más el valor de la empresa una vez llegue al mercado público. Puede leer: No se rinde: Elon Musk apelará el veredicto que desestimó su acusación contra OpenAI De acuerdo con Bloomberg, la expectativa alrededor de la operación también alimenta la posibilidad de que Musk se convertirá en el primer billonario de la era moderna. Pero detrás del fundador de Tesla y SpaceX existe un grupo de ejecutivos e inversores históricos que también podrían ingresar al exclusivo club de las grandes fortunas globales.

Gwynne Shotwell, la ejecutiva que ayudó a construir el imperio SpaceX

Gwynne Shotwell protagoniza portada de la revista Time. Foto: Time

Entre los nombres que más sobresalen aparecen Gwynne Shotwell, considere una de las mujeres más influyentes de la industria aeroespacial. Shotwell llegó aSpaceX en 2002, cuando la compañía apenas iniciaba operaciones, y desde entonces se convirtió en el principal responsable de transformar una startup experimental en una potencia tecnológica global. Actualmente ocupan los cargos de presidenta y directora de operaciones (COO). Según estimaciones citadas por Bloomberg, su participación accionaria está valorada en cerca de US$1.000 millones, aunque esa cifra podría duplicarse hasta US$2.000 millones si SpaceX alcanza la valoración proyectada tras la OPI. Enterese: Estos son los 12 poderosos empresarios que acompañan a Trump para reabrir negocios en China Su papel ha sido determinante para sostener la operación diaria de la empresa mientras Musk divide su tiempo entre Tesla, xAI, Neuralink, X y otros proyectos.Shotwell lideró la expansión comercial de la compañía, impulsó los contratos multimillonarios con la NASA. Y ayudó a consolidar el negocio de Starlink y los lanzamientos reutilizables. Ingeniera mecánica y matemática aplicada de la Universidad Northwestern, trabajó durante una década en Aerospace Corp.Antes de incorporarse a SpaceX. Dentro de la firma pasó de dirigir las ventas del Falcon 1 a convertirse en una de las ejecutivas más poderosas del sector espacial privado. Además de su participación accionaria, el prospecto de salida a bolsa revela que recibió una compensación total de US$85,8 millones durante el último año. También posee más de 12,4 millones de acciones y millones adicionales en opciones sobre títulos de la compañía. Vea aquí: Elon Musk busca puntos para construir puertos espaciales y el gobernador de Antioquia le propuso Urabá: ¿es viable?

Bret Johnsen, el financiero que preparó el camino hacia la OPI

Bret Johnsen es el director financiero (CFO) de SpaceX. Foto: SpaceX

Otro de los grandes beneficiados sería Bret Johnsen, director financiero de SpaceX desde 2011. Aunque mantiene un perfil mucho más discreto dentro de Silicon Valley, su papel ha sido clave en la estrategia financiera de la empresa. Johnsen llegó a la compañía tras ocupar cargos en empresas tecnológicas y de semiconductores como Broadcom y Mindspeed Technologies. Actualmente controla acciones valoradas en aproximadamente US$695 millones, pero con la salida a bolsa su patrimonio ligado a SpaceX podría acercarse a los US$1.400 millones. Históricamente, SpaceX ha manejado sus finanzas con un fuerte hermetismo. En ese contexto, Johnsen se convirtió en la figura encargada de gestionar las relaciones con inversionistas y coordinar las ventas privadas de acciones. También participó activamente en la estrategia que abrió el camino hacia la OPI. De acuerdo con reportes internos, explicaron a empleados e inversionistas que la salida al mercado permitiría recaudar enormes cantidades de capital para acelerar los proyectos de expansión de la compañía. Otras noticias: Tesla ordenó retirar más de 218.000 carros por falla crítica que aumentaría el riesgo de accidentes Dentro del mercado privado, varios inversionistas consideran que el CFO fue determinante para mantener la confianza financiera en una empresa que durante años compartió muy poca información sobre sus resultados.

Luke Nosek y la “PayPal Mafia” que apostaron temprano por SpaceX

Nosek es licenciado en ingeniería informática por la Universidad de Illinois Urbana-Champaign y cofundador de PayPal. Foto: Getty

Uno de los casos más llamativos es el de Luke Nosek, antiguo socio de Musk en PayPal y uno de los primeros inversionistas institucionales de SpaceX. Actualmente, Nosek posee una participación valorada en cerca de US$2.500 millones bajo la valoración interna previa a la OPI. Si la empresa alcanza los US$2 billones, su riqueza vinculada a SpaceX podría superar los US$5.300 millones. La relación entre Nosek y Musk se remonta a los años fundacionales de PayPal, donde trabajó como vicepresidente de marketing y estrategia. Posteriormente se convirtió en socio fundador de Founders Fund junto a Peter Thiel y Ken Howery, desde donde impulsó una de las apuestas tempranas más exitosas sobre SpaceX. Vea también: Mes negativo para los más ricos del mundo: las fortunas del Top 10 deForbescayó más de 100.000 millones de dólares Más adelante creó Gigafondo, una firma de capital de riesgo que ha invertido más de US$1.000 millones en compañías del ecosistema Musk, incluyendo Neuralink, The Boring Company y SpaceX. El caso de Nosek refleja además el peso que aún conserva la llamada “PayPal Mafia”, el grupo de empresarios e inversionistas que acompañó a Musk tras la venta de PayPal y que hoy sigue teniendo influencia dentro del sector tecnológico estadounidense.

Antonio Gracias sería el mayor ganador después de Elon Musk

Antonio Gracias es el fundador de Valor Equity Partners y uno de los aliados financieros más antiguos de Elon Musk. Foto: Getty

Aunque Musk seguirá siendo el principal beneficiario de la salida a bolsa, El inversionista que más podría acercarse a las grandes ligas financieras es Antonio Gracias. El fundador de Socios de Equidad de Valor mantiene una de las mayores participaciones económicas indirectas dentro de SpaceX. Bajo la valoración actual, su posición ronda los US$5.900 millones, pero tras la OPI podría dispararse hasta cerca de US$11.500 millones. Según Bloomberg, Gracias mantiene una estrecha relación con Musk desde hace más de dos décadas. Su vínculo comenzó gracias a David Sacks, antiguo ejecutivo de PayPal y compañero suyo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago. Lea también: Tras salida de socios, Elon Musk admite que “no construyó bien” su empresa de IA y la va a reembolsar Valor Equity fue uno de los primeros inversores en Tesla en 2005 y posteriormente también apostó por SpaceX. Actualmente, Gracias y sus fondos controlan cerca del 7,3 % de las acciones Clase A de la compañía, lo que equivale aproximadamente al 4 % de toda la empresa. Su influencia dentro del universo Musk también ha crecido en el ámbito político y tecnológico. Participa en consejos de empresas estratégicas y recientemente colaboró en iniciativas federales relacionadas con eficiencia gubernamental e inmigración.

SpaceX consolida el nuevo poder económico de la industria espacial

La futura cotización bursátil de SpaceX refleja además un cambio estructural dentro del sector tecnológico global. Mientras varias startups perdieron valor tras el auge de la pandemia, la compañía de Musk logró consolidarse como un activo estratégico gracias al crecimiento de Starlink, los contratos con la NASA y el avance de los servicios satelitales. Según dijeron analistas a medios internacionales,una valoración de US$2 billones colocaría a SpaceX por encima de gigantes históricos de Wall Street y consolidaría a Musk como el principal ganador de la revolución espacial privada. Lea más: Musk cambia el foco de SpaceX: de Marte a ciudad autosostenible en la Luna Sin embargo, el impacto económico no recaerá únicamente sobre el fundador de Tesla. La salida a bolsa también revelará el tamaño de las fortunas creadas durante más de dos décadas alrededor de SpaceX y de la red de aliados que ayudaron a construir uno de los imperios tecnológicos más poderosos del mundo. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí

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