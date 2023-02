Destapadas las cartas de la reforma a la salud, el centro de pensamiento Anif señala que “el panorama es sombrío”, no sólo porque a todas luces el proyecto de ley no es sino una mera copia de lo que venía circulando hace meses (donde no se ve un ápice de autocrítica ni de moderación) sino también, porque muestra unas ganas desesperadas de desandar los pasos que hemos recorrido y de implementar propuestas que no son novedosas, que desconocen las lecciones previas y que, simplemente, no funcionaron.