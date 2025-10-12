China contraataca a EE. UU.: promete represalias si Trump aplica aranceles del 100%

Beijing advirtió que responderá con firmeza si Estados Unidos cumple su amenaza de imponer aranceles del 100% a las importaciones chinas. La advertencia marca un nuevo capítulo en la escalada comercial entre ambas potencias.
“Si Estados Unidos insiste en actuar unilateralmente, China tomará con firmeza las medidas correspondientes para salvaguardar sus legítimos derechos e intereses”, afirmó un portavoz del Ministerio de Comercio.
Puede leer: Mercados se derrumban tras anuncio de Trump: EE. UU. impondrá arancel del 100% a importaciones desde China
“Nuestra posición sobre una guerra arancelaria es clara: no la queremos, pero no le tememos”, añadió.