Casi tres de cada diez antioqueños no comprarán en Navidad: aquí las razones

El 69% de los antioqueños contará con un presupuesto igual o superior al del año anterior, lo que sugiere una mayor disponibilidad de recursos para incentivar el consumo decembrino. No obstante, el 27,7% de las personas consultadas aseguraron que no realizarán compras para esta festividad. El estudio pertenece a la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), seccional Antioquia. Los resultados muestran una perspectiva favorable para el comercio regional, impulsada por un mayor presupuesto en los hogares. Puede leer: Economía colombiana creció 2,9% en octubre impulsada por administración pública y comercio

¿Cuándo comprarán los antioqueños sus regalos de Navidad?

El estudio revela que el comportamiento de compra será diverso. El 50,9% de las personas planea comprar pronto o aún no ha tomado una decisión definitiva. En contraste, el 27,7% aseguró que no realizará compras navideñas este año, mientras que el 21,4% ya adquirió sus regalos de forma anticipada.

María José Bernal, directora ejecutiva de Fenalco Antioquia, explicó que entre quienes sí comprarán, el calendario de compras se concentra principalmente en diciembre. El 45,2% lo hará durante la primera quincena, el 15,2% aún no define la fecha, el 14,2% comprará en la segunda quincena, el 13,2% esperará promociones navideñas y el 11,2% realizará sus compras entre el 20 y el 24 de diciembre. Entérese: Se calienta debate en Medellín por decreto que “acabaría” con Airbnb: esto dicen anfitriones y vecinos en los barrios

¿Por qué no comprarán regalos?

Dentro del grupo que no realizará compras navideñas, las razones están principalmente asociadas a restricciones financieras y prioridades de gasto. El 44% señaló una situación económica difícil o falta de presupuesto, mientras que el 42% indicó que priorizará otros gastos más importantes. Además, el 11% manifestó que prefiere no dar regalos y el 3% aseguró que ya está cubierto con compras previas o alternativas. Fenalco Antioquia explicó que algunas personas sí celebran la Navidad, pero no consideran prioritario entregar obsequios, debido a compromisos como pago de deudas, inversiones o viajes. Le puede gustar: ¿Por qué en los países con más sindicalización del mundo, como Islandia, Dinamarca y Suecia, no existe salario mínimo legal?

Diferencias de gasto entre hombres y mujeres

El informe evidencia una clara diferencia en los montos destinados a compras navideñas según el género. Los hombres proyectan un gasto mayor frente a las mujeres. El 33,3% de ellos invertirá más de un millón de pesos, el 22,2% gastará entre $300.001 y $600.000, el 21% entre $601.000 y $1.000.000 y el 18,5% entre $100.001 y $300.000. En el caso de las mujeres, el 28,6% planea gastar entre $300.001 y $600.000, el 26,9% entre $601.000 y $1.000.000, el 19,3% entre $100.001 y $300.000 y el 14,3% más de un millón de pesos.

Según el gremio de comerciantes, la Navidad continúa siendo una celebración centrada en la unión familiar. Los principales destinatarios de los regalos son los padres, con el 23,5% de las preferencias, seguidos por la familia en general (17,6%) y la pareja (17,2%). También aparecen los hijos con el 12,9%, el auto-regalo con el 12,7%, los amigos con el 6,8%, las mascotas con el 5,3% y los compañeros de trabajo con el 3,9%. Consulte: ¡Pilas! Estos son los juguetes que son tendencia para esta Navidad

Ropa, calzado y tecnología lideran las preferencias de regalo

En cuanto a los artículos más comprados, la ropa y el calzado encabezan la lista con el 30,9%. Les siguen los productos de perfumería, belleza y cuidado personal con el 12,9%, y los accesorios con el 11,2%. Otros regalos destacados son tecnología y electrónicos (10%), juguetes (8,3%), dinero o bonos de regalo (7%), artículos para el hogar (5,6%), productos para mascotas (5,2%), regalos gastronómicos (5,1%) y experiencias como viajes, cenas o eventos (3,7%).

