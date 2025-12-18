Casi tres de cada diez antioqueños no comprarán en Navidad: aquí las razones

El 69% de los antioqueños contará con un presupuesto igual o superior al del año anterior, lo que sugiere una mayor disponibilidad de recursos para incentivar el consumo decembrino. No obstante, el 27,7% de las personas consultadas aseguraron que no realizarán compras para esta festividad.
El estudio pertenece a la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), seccional Antioquia. Los resultados muestran una perspectiva favorable para el comercio regional, impulsada por un mayor presupuesto en los hogares.
