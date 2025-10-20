x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Aplicaciones de Bancolombia y Nequi se restablecen tras fallas este 20 de octubre: así ocurrió la caída bancaria

Desde las 7:00 a.m. de este lunes, usuarios en las redes sociales reportaron problemas en algunas aplicaciones bancarias del país, al igual que en portales web de aeropuertos.

  • Se restablecen las aplicaciones de Bancolombia y Nequi este 20 de octubre de 2025. FOTO: ANDRÉS CAMILO SUÁREZ ECHEVERRY
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

20 de octubre de 2025
bookmark

Las aplicaciones de Bancolombia, Nequi y Davivienda, así como el portal web del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, presentaron fallas en la mañana de este 20 de octubre, dejando a millones de usuarios sin poder realizar sus transferencias. La causa fue una caída global en la nube AWS, del gigante estadounidense Amazon, que generó problemas de conexión en páginas y aplicaciones como Amazon, Snapchat y Fortnite, entre otras miles.

“Podemos confirmar importantes índices de error en los pedidos enviados a una base de datos utilizada por numerosas aplicaciones web y juegos en línea”, informó AWS (Amazon Web Services) este lunes por la mañana. Alrededor de las 5:00 a.m., la compañía señaló que ya constata “señales significativas de reactivación” tras aplicar “las primeras medidas de mitigación”.

En contexto: Por caída de Amazon, Bancolombia, Nequi y otras apps están fuera de servicio: esto es lo que se sabe

Bancolombia, la entidad financiera con mayor volumen de activos en el país, fue una de las primeras en informar a sus usuarios sobre las intermitencias, indicando que algunas de sus sucursales también estaban sin servicio. Sin embargo, los clientes podían retirar dinero en cajeros y corresponsales, además de realizar pagos con tarjetas en puntos de venta.

Nequi inició a reportar dificultades alrededor de las 10:00 a.m., ya que al intentar acceder aparecía un mensaje que indicaba: “Ha ocurrido un error de conexión. Por favor, inténtalo más tarde”.

Bancolombia y Nequi se restablecen poco a poco

Alrededor de las 2:00 p.m. comenzó a restablecerse la aplicación de Bancolombia, ya que se puede acceder con normalidad. Aunque la entidad no se ha pronunciado, EL COLOMBIANO hizo la prueba en diferentes cuentas y dispositivos y confirmó que efectivamente la app ya está comenzando a permitir el acceso a sus usuarios.

3:13 p.m.EL COLOMBIANO ingresó a la aplicación de Nequi desde varios dispositivos móviles y confirmó que -en efecto-ya funciona con normalidad.

3:16 p.m. – A esta hora, ya es posible acceder al portal web del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Si todavía nota problemas, puede verificar el estado de sus vuelos a través del WhatsApp institucional.

Siga leyendo: Ecopetrol sufre su peor caída en reputación empresarial, cae al puesto 17 en Merco 2025

