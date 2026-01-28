Ecuador paga caro la suspensión de energía colombiana: sobrecostos ascienden a US$2 millones diarios

La suspensión de la venta de energía eléctrica desde Colombia hacia Ecuador está generando para ese país sobrecostos diarios cercanos a los 2 millones de dólares. El impacto se explica por la necesidad de sustituir la energía colombiana, más económica y limpia, por alternativas de generación más costosas. Puede leer: “Propusimos diálogo, pero nos responden con agresiones”: Colombia cuestiona a Ecuador por subir 900% tarifa del oleoducto Según el Ministerio de Minas y Energía, la interrupción del intercambio ha obligado al sistema eléctrico ecuatoriano a depender en mayor medida de generación térmica y otras fuentes que generan mayores costos fiscales.

Energía más barata y complementariedad regional

La energía que Colombia exportaba a Ecuador se ofrecía a precios competitivos, gracias a la complementariedad entre ambos sistemas eléctricos y a la capacidad colombiana de suministrar excedentes provenientes de una matriz diversificada, con alta participación de fuentes hídricas y renovables. Vea aquí: Daniel Noboa reitera que medidas sobre Colombia son por el “abandono” en la frontera Con la suspensión de estas transacciones, Ecuador ha perdido acceso a una fuente eficiente de abastecimiento, lo que se refleja de manera inmediata en mayores costos de generación. Desde el Ministerio de Minas y Energía se reiteró que Colombia ha actuado con responsabilidad técnica y transparencia, priorizando la seguridad energética nacional, sin cerrar la puerta a la integración energética regional. “La suspensión de la venta de energía desde Colombia está teniendo un impacto económico directo para Ecuador. Hoy ese país está asumiendo sobrecostos cercanos a los 2 millones de dólares diarios al reemplazar una energía más barata y limpia por fuentes más costosas”, señaló la viceministra de Energía, Karen Schutt. Más noticias: Alza de 900% en tarifa de oleoducto en Ecuador afectará 10.000 barriles diarios de petróleo de Ecopetrol

Integración energética y efectos de decisiones unilaterales

La viceministra enfatizó que la interconexión eléctrica es un mecanismo clave de eficiencia económica y seguridad energética para la región. A su juicio, la integración permite reducir costos y fortalecer la confiabilidad de los sistemas eléctricos. “Cuando se interrumpe de manera unilateral, los efectos se reflejan inmediatamente en mayores costos para los países y sus ciudadanos”, advirtió. Siga leyendo: Colombia le apaga el interruptor a Ecuador: suspende venta de energía eléctrica y también le impone arancel del 30%

Llamado a normalizar relaciones bilaterales