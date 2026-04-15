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Renault-Sofasa contempla reubicar sus exportaciones hacia Ecuador ante el incremento de aranceles

Renault-Sofasa evalúa redirigir exportaciones desde Ecuador, mercado que aportó US$265 millones en cinco años, ante aranceles que amenazan la viabilidad del negocio y producción.

  • Planta de Renault-Sofasa en Envigado, desde donde se proyecta producir 45.000 vehículos en 2026.
    Planta de Renault-Sofasa en Envigado, desde donde se proyecta producir 45.000 vehículos en 2026.
El Colombiano
El Colombiano
Diario La República
hace 3 horas
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La posibilidad de que Renault-Sofasa reubique sus ventas desde Ecuador hacia otros mercados comienza a tomar fuerza ante el endurecimiento de las condiciones arancelarias en ese país. La compañía advierte que, de mantenerse las actuales restricciones, el negocio podría dejar de ser viable.

Hay que recordar que la guerra comercial entre Colombia y Ecuador estalló en enero de 2026, cuando Ecuador impuso un arancel del 30% a las importaciones colombianas; en abril la medida subió al 50% y finalmente se anunció un arancel del 100% a partir del 1 de mayo de 2026.

Por su parte, la posición de Colombia fue revocar el suministro energético a ese país, pero recientemente el propio presidente Gustavo Petro dio la orden de no establecer arancel del 100% a Ecuador. Eso con el fin de evitar una carestía en alimentos.

Entérese: Petro dice que no impondrá arancel del 100% a productos de Ecuador: “No somos tan brutos”

Juan Camilo Vélez, presidente director de Renault-Sofasa, aseguró que Ecuador ha sido históricamente clave para la ensambladora. “En los últimos cinco años, hemos exportado más de 24.000 unidades, lo que representa más de US$265 millones en exportación y, en promedio, ha representado 13% de la producción de la planta”, explicó.

Sin embargo, el directivo fue claro en que el panorama podría cambiar. “Si no se reabre el mercado y los aranceles inviabilizan el negocio, tendríamos que reubicar esas unidades que estamos previendo para el Ecuador hacia otros mercados”, afirmó.

¿Cómo le fue a Renault-Sofasa en 2025?

El año pasado fue positivo tanto para la industria automotriz como para la compañía. Renault-Sofasa cerró 2025 en el segundo lugar del mercado colombiano, con una participación de 14,4%.

En términos de ventas, la empresa superó las 33.600 unidades comercializadas, lo que representó un crecimiento de 33% frente al año anterior, consolidando su recuperación y fortalecimiento en el país.

Para 2026, la ensambladora proyecta producir cerca de 45.000 unidades en su planta de Envigado, incluyendo vehículos inicialmente destinados al mercado ecuatoriano.

De ese total, entre 61% y 62% estaría enfocado en exportaciones, lo que implicaría un aumento significativo frente a 2025, cuando las ventas externas representaron poco más de 40% de la producción.

Este cambio refleja una estrategia más orientada a mercados internacionales, en medio de la incertidumbre comercial con Ecuador.

Inversión de $1 billón en su opración local

La multinacional francesa ha mantenido una apuesta sostenida por Colombia. En la última década, Renault ha invertido más de $1 billón en su operación local.

Según Vélez, el objetivo es seguir fortaleciendo esa presencia en el país. “Estamos trabajando activamente para ver cuáles serían esos nuevos proyectos que podríamos traer a la planta de Envigado, pero aún es muy pronto para hacer anuncios”, señaló.

La estrategia global de Renault Group apunta a vender dos millones de vehículos en 2030. De ese total, un millón será en Europa —con una oferta completamente electrificada— y otro millón en mercados internacionales, donde la mitad corresponderá a vehículos eléctricos.

Colombia se alinea con esa visión. De hecho, el país se ha convertido en uno de los mercados más dinámicos de América Latina en materia de electrificación.

Le puede gustar: “Capricho” de Petro por exvicepresidente ecuatoriano detonó subida de aranceles, según la Andi

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