Renault-Sofasa contempla reubicar sus exportaciones hacia Ecuador ante el incremento de aranceles

La posibilidad de que Renault-Sofasa reubique sus ventas desde Ecuador hacia otros mercados comienza a tomar fuerza ante el endurecimiento de las condiciones arancelarias en ese país. La compañía advierte que, de mantenerse las actuales restricciones, el negocio podría dejar de ser viable.

Hay que recordar que la guerra comercial entre Colombia y Ecuador estalló en enero de 2026, cuando Ecuador impuso un arancel del 30% a las importaciones colombianas; en abril la medida subió al 50% y finalmente se anunció un arancel del 100% a partir del 1 de mayo de 2026.

Por su parte, la posición de Colombia fue revocar el suministro energético a ese país, pero recientemente el propio presidente Gustavo Petro dio la orden de no establecer arancel del 100% a Ecuador. Eso con el fin de evitar una carestía en alimentos.

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Juan Camilo Vélez, presidente director de Renault-Sofasa, aseguró que Ecuador ha sido históricamente clave para la ensambladora. “En los últimos cinco años, hemos exportado más de 24.000 unidades, lo que representa más de US$265 millones en exportación y, en promedio, ha representado 13% de la producción de la planta”, explicó.

Sin embargo, el directivo fue claro en que el panorama podría cambiar. “Si no se reabre el mercado y los aranceles inviabilizan el negocio, tendríamos que reubicar esas unidades que estamos previendo para el Ecuador hacia otros mercados”, afirmó.