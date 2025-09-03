Los aranceles de EE. UU. han generado la mayor perturbación del comercio mundial en 80 años: OMC

El comercio mundial vive una sacudida histórica marcada por políticas arancelarias y tensiones comerciales entre distintas potencias. La directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, alertó que la proporción de transacciones que se realizan bajo las reglas del organismo cayó al 72% y podría seguir bajando, en lo que calificó como la mayor disrupción del sistema comercial internacional en los últimos 80 años. Puede leer: Corte de Estados Unidos determina que la mayoría de aranceles de Trump son ilegales, pero los mantiene vigentes “Estamos presenciando la transformación más profunda y sin precedentes de las normas del comercio global en los últimos 80 años”, afirmó Okonjo-Iweala en una entrevista con Reuters. Y reconoció que “no es sorprendente que algunos cuestionen el sistema de comercio mundial y su previsibilidad”, aunque también destacó que aún se ven señales de resistencia. Entérese: Tostadores de EE. UU. rechazan café de Brasil tras aranceles del 50% y buscan alternativas en otros países como Colombia

¿Se rompió la regla de igualdad en el comercio mundial?

Desde que el presidente estadounidense Donald Trump empezó a poner aranceles, se rompió una de las reglas principales de la OMC, llamada cláusula de nación más favorecida, que obliga a todos los países miembros a tratarse igual en materia de comercio, sin dar ventajas especiales a unos sobre otros. Como resultado de esas medidas, cada vez menos operaciones de comercio mundial se hacen bajo esa regla de igualdad, reduciéndose alrededor del 80% y mostrando que el sistema comercial internacional es hoy menos previsible y más fragmentado. Más noticias: El arancel promedio de EE. UU. sube al 20,1%, como a principios de la década de 1910 “La incertidumbre arancelaria sigue pesando considerablemente sobre la confianza empresarial, la inversión y las cadenas de suministro. La incertidumbre sigue siendo una de las fuerzas más disruptivas del entorno comercial mundial”, advirtió la directora de la OMC.

Las proyecciones del comercio mundial