“¡Fuera, renuncie!”: Asamblea de Ecopetrol cerró con abucheos contra Roa, dividendos de $121 y fractura sindical

La Asamblea General de Accionistas de Ecopetrol, realizada este viernes 27 de marzo, concluyó en medio de un ambiente tenso, marcado por abucheos y fuertes cuestionamientos contra su presidente, Ricardo Roa. Desde el inicio, el directivo fue recibido con gritos y protestas cuando se disponía a presentar su informe anual de gestión del último año. Las manifestaciones estuvieron lideradas por accionistas minoritarios, quienes expresaron un rechazo contundente a su continuidad en el cargo, en medio de las investigaciones que enfrenta. Vea aquí: “¡Fuera, fuera!”: accionistas de Ecopetrol abuchean a Ricardo Roa en tensa Asamblea Pese a este escenario, Roa aseguró que no renunciará a la presidencia de la compañía, a pesar de las presiones y los recientes escándalos que rodean su gestión.

Roa defiende su permanencia en Ecopetrol

Al referirse a su situación judicial, Roa afirmó que su “conciencia está tranquila”, en alusión a las investigaciones por presunto tráfico de influencias. “Siempre he estado muy tranquilo porque tengo mi conciencia tranquila. Tengo cómo demostrar mi inocencia frente a estos cuestionamientos que me han venido haciendo. No me refiero a ellos por recomendación de mis abogados y, en medio de un proceso de imputación de cargos, debo ser absolutamente cuidadoso y respetuoso”, señaló. Asimismo, agregó que “la persona, el ser humano Ricardo Roa, es uno cuando enfrenta sus cuestionamientos y es otro cuando ejerce como presidente de la compañía, asumiendo el liderazgo como corresponde”.

Gritos de “¡fuera!” y rechazo a debatir su continuidad

Las declaraciones del directivo no lograron calmar los ánimos dentro del recinto. A lo largo de la jornada, se escucharon abucheos como “¡fuera, renuncie!”, que interrumpieron en varios momentos el desarrollo de la sesión. Relacionado: Sindicato de Ecopetrol se fractura por dentro tras exigir salida de Ricardo Roa Las consignas reflejaron la creciente inconformidad de un sector de accionistas frente al rumbo de la compañía bajo la actual administración. De hecho, algunos asistentes propusieron modificar el orden del día para incluir un punto sobre la continuidad de Roa en la presidencia. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada, lo que incrementó el malestar y elevó el tono de la jornada. Entre las voces críticas estuvo la del exsenador Jorge Robledo, quien pidió a la junta “pedirle la renuncia a Roa y no venir con el cuento que acá no está pasando nada”.

Presidenta de junta directiva defendió inocencia de Roa

También generó reacciones la intervención de la presidenta de la junta directiva, Ángela María Robledo, quien aseguró que el órgano actúa con “rigor, transparencia y responsabilidad” frente a la situación judicial del presidente de la compañía. La directiva explicó que la junta ha realizado un seguimiento “sistemático y riguroso” del caso ante las autoridades competentes y activó un protocolo interno para evaluar la situación de manera “objetiva y documentada”, en línea con estándares de gobierno corporativo. En contexto: Ángela María Robledo defendió la presunción de inocencia de Ricardo Roa en la Asamblea de Ecopetrol Este mecanismo, dijo, incluye el requerimiento formal de información tanto al presidente como a las autoridades, con el fin de tomar decisiones informadas. Robledo subrayó además que la imputación de cargos anunciada por la Fiscalía no constituye una condena ni una decisión de fondo. “Recordamos que esta diligencia no equivale a una condena (...) y no desvirtúa el principio constitucional de presunción de inocencia”, indicó.

Aumentan dividendos y Gobierno presiona pagos

En medio de la tensión, la Asamblea aprobó un incremento en la distribución de dividendos. Con su mayoría accionaria, el Gobierno avaló un pago de $121 por acción, superior a los $110 propuestos inicialmente por la administración. La decisión implica repartir más del 55% de las utilidades, equivalentes a cerca de $4,9 billones. En este contexto, el Gobierno Nacional exigió un pago de $4 billones a más tardar el 30 de abril de este año, justo antes de la primera vuelta de las elecciones. Los accionistas minoritarios también recibirán sus dividendos en esa fecha, mientras que el Gobierno percibirá el resto de sus ganancias antes del 30 de junio. Sin embargo, pese al incremento aprobado, la distribución de dividendos de Ecopetrol se mantiene como la más baja desde 2020.

División en la USO

La jornada también evidenció fricciones en el frente sindical. El presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), Martín Fernando Ravelo, reiteró el llamado a la junta para apartar a Roa del cargo. El dirigente insistió en que los miembros de la junta deben actuar con autonomía para evitar impactos negativos, incluso ante posibles intervenciones de agencias internacionales como la OFAC y la SEC. Además, lanzó de nuevo un ultimátum al advertir que, de no haber decisiones, el sindicato avanzará hacia una movilización nacional. Sin embargo, esta postura no es unánime. En las últimas horas se evidenció una fractura interna dentro de la organización tras el anuncio de convocar protestas. Le puede interesar: Pese a escándalos e imputaciones, Ricardo Roa no renunciará a Ecopetrol: “Tengo mi conciencia tranquila” Ariel Corzo, miembro de la junta del sindicato, aseguró que la decisión no fue adoptada por los canales institucionales y responde solo a un sector.