Asobares señala al Gobierno de estar “desconectado de la realidad” por subir impuestos a licores vía emergencia económica

La Asociación de Bares de Colombia (Asobares) expresó su preocupación y rechazo ante la eventual expedición del decreto de emergencia económica con el que el Gobierno Nacional buscaría aumentar nuevamente los impuestos a los licores. Según el gremio, esta medida representaría un golpe severo para el comercio formal, el empleo y la sostenibilidad de la economía nocturna en el país. En un comunicado, el gremio advierte que una mayor carga impositiva sobre los licores impactaría de forma directa a bares, discotecas, gastrobares, restaurantes y establecimientos de entretenimiento, sectores que aún no logran una recuperación plena.

Un sector aún afectado por múltiples presiones económicas

Asobares señaló que la economía nocturna continúa resentida por los efectos acumulados de la pandemia, la inflación, el aumento de los costos laborales, los altos arriendos, los impuestos territoriales y recientes reformas que han elevado de manera significativa los costos de operación. Le puede gustar: Atención: MinTrabajo revela la fecha en que se publicará el decreto de salario mínimo para 2026 En ese contexto, el gremio calificó como “regresiva, contraproducente y desconectada de la realidad económica del país” cualquier nueva carga tributaria sobre los licores, al tratarse del principal insumo de venta del sector. Desde la asociación se advirtió que el incremento de impuestos al licor no garantiza mayores ingresos fiscales. Por el contrario, históricamente ha generado “caída en las ventas legales, fortalecimiento del contrabando y la adulteración, afectación directa al comercio formal y pérdida de miles de empleos”.

La economía nocturna emplea a 1,68 millones de personas en Colombia