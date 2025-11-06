Un aumento del salario mínimo por encima del 11% alejaría la inflación de la meta del Banco de la República

A menos de un mes de que arranquen oficialmente las negociaciones del salario mínimo, el debate ya empezó a encenderse. El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró ayer que el Gobierno dejará un salario mínimo cercano a los $1,8 millones con el auxilio de transporte incluido, casi el doble del que había al inicio del mandato. El jefe de la cartera del Interior hizo sus cálculos sumando el sueldo base, que este año está en $1,42 millones, con el auxilio de $200.000, para un total de $1,62 millones. Por lo que se intuye que Benedetti espera un alza de 11% para el otro año. Puede leer más: Ministro Benedetti prevé que el salario mínimo suba a $1,8 millones, ¿qué dicen analistas y sindicatos?

Impacto de la subida del salario mínimo en la inflación de Colombia

Un documento de investigaciones económicas de Bancolombia dice que con un incremento de esta magnitud, con el que el salario mínimo llegaría a $1,58 millones, la inflación del próximo año cerraría en 4,41%, casi un punto y medio arriba de la meta del Banco de la República. De llegar a concretarse, el banco central completaría seis años consecutivos sin cumplir la inflación objetivo. La situación empeora si se toman escenarios con incrementos más altos en el mínimo. De llegar a subir entre 11,1% y 12% ($1.582.000 - $1.594.000), la inflación rondaría entre 4,42% y 4,48%, lo que dejaría dos años más de tasas altas. El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, también llegó a esta misma conclusión. “Hay que tener en consideración que aumentos muy por encima de la inflación, que este año cerrará ligeramente por encima de 5%, pueden poner presiones importantes al alza en los precios, como está pasando este año”, dijo el director del centro de estudios. Agregó que Colombia completó cuatro meses consecutivos de estancamiento en la reducción de la inflación, situación que atribuyó al aumento del salario mínimo que se hizo este año.

“Pensemos en un comerciante pequeño, en un micro comerciante, que tiene unos márgenes de operación muy pequeños, usualmente entre 2% y 3%. Si el salario mínimo aumenta en 11%, que es el costo de operación fundamental, pues no le queda otra alternativa a ese micro empresario, sino trasladar ese aumento salarial al consumidor final a través de mayores precios”, explicó Mejía. Aseguró que ese es el canal a través del cual los aumentos del salario mínimo terminan generando inflación, que es lo que ha pasado este año. El dirigente hizo un llamado a la prudencia y a tener un diálogo muy preciso con las partes en la mesa de concertación sobre los pros y los contras de los aumentos del salario mínimo. Conozca más: Gobierno Petro propone un aumento del salario mínimo para 2026 por encima de la inflación en Colombia

Qué dice el Ministerio del Trabajo sobre el salario mínimo

Por su parte, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, le bajó la caña a los comentario de su colega Benedetti y señaló que solo desde el 1 de diciembre se instalará la mesa de concertación de salario mínimo. “En esta sesión el Dane presenta las cifras del Producto Interno Bruto hasta el tercer trimestre de 2025, también presenta las cuentas nacionales de transferencia y la presentación del mercado laboral”. “Los artículos 2 y 8 de la Ley 278 /1996 señalan que la negociación del salario mínimo es una función asignada legalmente a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, el cual se compone de representantes de los gremios empresariales, las centrales obreras y el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Trabajo”, agregó Sanguino. El presidente Petro ha realizado alzas sustanciales en el mínimo durante su gobierno. En su primer año lo subió en 16%. Entérese aquí: Centrales obreras aspirarían a un aumento de dos dígitos para el salario mínimo de 2026

Inflación de 2026 seguiría sobre 4%