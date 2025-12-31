Sube el salario mínimo para 2026: ¿qué pensiones aumentan 23% y cuáles no en Colombia?

Hablar del incremento del salario mínimo no es solo discutir presiones inflacionarias o costos laborales. También implica reconocer un efecto positivo directo: el aumento de ciertas pensiones. Para la población mayor o en condición de discapacidad, la mesada no es únicamente un ingreso mensual; es un reconocimiento a décadas de trabajo y, en la etapa más vulnerable de la vida, una verdadera “almohadilla” que respalda necesidades básicas y dignifica el esfuerzo realizado. Entérese: Con alza del salario mínimo y tasas hipotecarias altas, ¿qué pasará con la compra de vivienda en 2026? Uno de los puntos más sensibles está en el sistema pensional. Más de un millón de personas reciben pensiones atadas al salario mínimo, lo que implica que deberán recibir un 23,7% más a partir de 2026. Las pensiones públicas, incluidas las del Ejército, están fijadas en salarios mínimos. Eso obliga al Estado a desembolsar recursos adicionales de manera automática. Solo en Colpensiones, el aumento tendría un costo aproximado de 4 billones de pesos, según cálculos de Kevin Hartmann, experto en pensiones, para Caracol Radio. El experto agregó otro dato clave: en el régimen privado, el aumento del mínimo también eleva el capital necesario para autofinanciar una pensión. “Hoy, un hombre de 62 años necesita cerca de 420 millones de pesos; desde enero esa cifra subirá a 535 millones”.

¿Todas las pensiones suben con el aumento del salario mínimo en Colombia?

No. Luis Felipe Jiménez, socio fundador de Logique Consulting, explica que solo un grupo específico de pensiones incrementa su valor con el ajuste del salario mínimo, aquellas alineadas al monto del mínimo. En la práctica, todas las personas que reciben una mesada equivalente a $1,4 millones verán un ajuste cercano al 23%, llevando su desembolso a alrededor de $1,7 millones. El mismo criterio aplica para las pensiones a las que el salario mínimo “las alcanza”. Por ejemplo, si una persona recibía $1,6 millones, esa mesada también debe incrementarse con el porcentaje definido para el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (Smlmv).

Pensiones que no suben con el mínimo, para ellas el IPC

Diego Bernal, profesor de finanzas personales del Cesa, aclara que el aumento del salario mínimo no aplica para quienes reciben una pensión superior al mínimo. En estos casos, el ajuste anual se rige por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Bernal advierte que, aunque el alza beneficia a una parte de la población, quienes reciben más del mínimo pueden verse afectados “en la medida en que el aumento del mínimo presione la inflación más allá de ese 5% que ya se tenía establecido para 2026”. Le puede interesar: Gremios advierten graves implicaciones tras aumento del salario mínimo del 23,7% decretado por el Gobierno

¿Existen pensiones por debajo del salario mínimo en Colombia?

La respuesta es sencilla, no. Juliana Morad Acero, directora de Derecho Laboral de la Universidad Javeriana, lo explica así: “Por prohibición constitucional, toda pensión tiene que ser, al menos, igual al salario mínimo”.

Topes máximos de las pensiones, ¿hasta dónde se puede llegar?

Sí existen límites. En Colombia, las mesadas tienen un tope máximo para evitar pensiones excesivamente altas con recursos públicos, proteger la sostenibilidad del sistema y promover mayor equidad. En el régimen de prima media administrado por Colpensiones, la pensión más alta posible se calcula sobre 25 salarios mínimos mensuales vigentes. Son pocos los que alcanzan ese techo, pues solo quienes cotizaron al menos 10 años sobre ese umbral pueden liquidar su pensión con esa base.

A ese Ingreso Base de Liquidación (IBL) se le aplica la tasa de reemplazo, que por ley no puede ser inferior a 55% ni superior a 80%. ¿Por qué no se puede recibir más? Porque nadie puede cotizar por encima de 25 salarios mínimos; si no se aporta más, la mesada tampoco puede superar ese monto. Aunque aún existen pensiones superiores, como algunas de excongresistas o antiguos magistrados, la Sentencia C-258 de 2013 cerró esa posibilidad y dejó el tope en 25 mínimos como estándar.

En el régimen de prima media administrado por Colpensiones, la pensión más alta posible se calcula sobre 25 salarios mínimos mensuales vigentes.

Impacto fiscal y riesgos del aumento del salario mínimo en pensiones

El incremento cercano al 23% del salario mínimo tiene efectos fiscales relevantes. Según Luis Felipe Jiménez, eleva de manera considerable el costo de la nómina de Colpensiones, donde la mayoría de mesadas son equivalentes o cercanas al mínimo. “Lo que va a tener que poner el Estado para pagar las pensiones de Colpensiones se incrementa cerca de 20%”, asegura. Incluso, Oliver Pardo, director del Centro Javeriano de Competitividad, pone cifras al impacto público. “El aumento del 23% (al menos 16 puntos por encima de inflación y productividad) puede costarle a la Nación más de $5 billones anuales en nómina y casi otros $5 billones en pensiones”. Es decir, casi $10 billones por año, presionando un frente fiscal ya exigido. En contexto: Consejo de Estado tumbó el decreto del salario mínimo de 2016, ¿podría repetirse el escenario en 2026? Diego Bernal añade otro frente de presión: las rentas vitalicias que ofrecen las aseguradoras a afiliados de fondos privados. Cada vez es más difícil que estas compañías asuman pensiones cercanas al mínimo porque no pueden cargar “el riesgo de que un presidente suba la pensión cuatro veces la inflación”. Jiménez también alerta que, para quienes cotizan en el régimen de ahorro individual, el aumento del mínimo encarece el costo de financiar una pensión mínima. Más personas no lograrán cubrirla con su ahorro y deberán recurrir al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, cuyo faltante termina asumiéndolo el Estado.

La firma ISP Integral Soluciones Pensionales fue aún más contundente y calificó el aumento del 23% como “el acto de mayor irresponsabilidad” fiscal. Entre sus alertas destacan: - Un aumento de 6,7 billones de pesos en la nómina de Colpensiones frente a 2025. - Una desfinanciación del Presupuesto General de la Nación en 3,1 billones, solo por Colpensiones. - Una aceleración del agotamiento del Fondo de Garantía de Pensión Mínima (FGPM), cuyas reservas se consumirían en esta década. - Mayor presión fiscal por el aumento de reservas necesarias en los fondos privados, que superarían los 525 millones por afiliado. - Reducción del valor real de las mesadas y del poder adquisitivo de pensionados en retiro programado. “La ‘generosidad’ del gobierno de turno la pagan los colombianos más pobres vía costo de vida e impuestos”, concluyó la firma. Puede conocer: Así quedó el auxilio de transporte, el cual sí existe en todo el país pese a lo mencionado por Petro

Acolpen y el salario mínimo 2026: respaldo y advertencias