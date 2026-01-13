Al estilo Petro: Trump arremete contra el Banco Central y Powell denuncia ataque a la independencia monetaria de EE. UU.

La confrontación entre la administración de Donald Trump y la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) cruzó una línea inédita.
El gobierno Trump impulsó una investigación criminal contra Jerome Powell, presidente del banco central gringo, el más influyente del mundo, por la renovación de 2.500 millones de dólares de dos edificios históricos de la sede de la Fed en Washington.
La investigación salió a la luz el domingo 11 de enero por la noche, cuando el propio Powell reveló que la Fed recibió citaciones del Departamento de Justicia.
El caso fue aprobado e iniciado por Jeanine Pirro, fiscal estadounidense en Washington y aliada política de Trump, según fuentes con conocimiento directo del proceso. Ni la fiscal general Pam Bondi ni el fiscal general adjunto Todd Blanche habrían sido informados previamente.
