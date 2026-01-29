El oro está imparable: supera los US$5.500 la onza y marca récord histórico por noveno día

El precio del oro volvió a marcar un máximo histórico al superar los US$5.500 la onza, con lo que completó nueve jornadas consecutivas de ganancias, impulsado por un dólar más débil y la creciente salida de inversionistas de los mercados de bonos soberanos y divisas.
Durante la sesión, el metal precioso llegó a avanzar hasta 3,3%, ampliando el fuerte repunte del 4,6% registrado el día anterior, el mayor incremento diario desde el momento más crítico de la pandemia de covid-19, en marzo de 2020.
En algunos tramos de la jornada, el oro llegó a subir más de US$300, alcanzando niveles cercanos a US$5.595 la onza, en un contexto de mayor nerviosismo geopolítico.