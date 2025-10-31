Banco de la República mantuvo la tasa de interés en 9,25% por presiones inflacionarias

El Banco de la República decidió dejar quieta su tasa de intervención en 9,25%, por cuarta vez consecutiva en el año.
Leonardo Villar, gerente del Emisor, señaló que la decisión fue unánime: cuatro miembros votaron a favor de mantenerla, mientras que dos respaldaron un recorte de 50 puntos básicos y uno se inclinó por una reducción de 25 puntos básicos.
Con esta determinación, la autoridad monetaria optó por una postura cautelosa en un entorno de presiones inflacionarias persistentes.
El Emisor argumentó que la decisión adoptada por la mayoría de los miembros de la Junta Directiva mantienen “una postura cautelosa de la política monetaria que reconoce los riesgos identificados sobre la convergencia de la inflación a la meta”.
Y sostuvo que los futuros movimientos de la tasa de interés responderán a la evolución de la inflación y sus expectativas, la dinámica de la actividad económica, y el balance de riesgos internos y externos.