El 45% de los hogares de madres solas en América Latina vive en la pobreza, revela el Banco Mundial

Un cambio demográfico está transformando la composición de las familias en América Latina y el Caribe. En los últimos 15 años, la proporción de hogares con niños en los que la madre es la única adulta pasó de 7% a casi 10%, según un estudio del Banco Mundial. Esto significa que cerca de uno de cada 10 niños de la región crece actualmente en un hogar con una madre sola. El aumento equivale a 46% en aproximadamente una década y media. Puede leer: Renta Alimentaria en Antioquia: entregarán $225.000 mensuales a 5.000 personas con discapacidad La situación, sin embargo, no es igual en todos los países. La proporción de niños que viven en este tipo de hogares va desde 5,3% en Honduras hasta 14,1% en República Dominicana. Detrás de estas cifras hay millones de mujeres que crían a sus hijos en gran medida solas y que deben enfrentar, al mismo tiempo, las dificultades de los mercados laborales, la pobreza y un acceso insuficiente a redes de apoyo social.

La pobreza golpea más a los hogares con madres solas

Uno de los principales hallazgos del estudio es la diferencia en las condiciones económicas de estos hogares. La tasa de pobreza entre los hogares con madre sola alcanza 45,5%, frente a un promedio regional de 26,8%. Entérese: Chocó, La Guajira y Sucre, son las regiones que lideran la pobreza monetaria en Colombia En Brasil, Colombia, Honduras y Perú, más de la mitad de los hogares con madre sola se encuentran en situación de pobreza. El Banco Mundial advierte que esta brecha no se explica únicamente por menores ingresos laborales. Las madres solas enfrentan una combinación de desventajas que dificulta mejorar sus condiciones económicas y que, hasta ahora, las políticas públicas no han logrado atender de manera suficiente.

Más madres solas trabajan, pero enfrentan empleos de menor calidad

Aunque las madres solas tienen una mayor participación laboral, esto no necesariamente se traduce en mejores condiciones económicas. Más de cuatro de cada cinco madres solas participan en la fuerza laboral, frente a cerca de tres de cada cinco mujeres que crían a sus hijos junto con otros adultos del hogar. El problema está, en buena medida, en la calidad de los empleos. Sin acceso a servicios de cuidado infantil de calidad, muchas madres solas tienen dificultades para aceptar trabajos formales mejor remunerados, que suelen exigir jornadas completas y horas extra. De acuerdo con el estudio, estas mujeres tienen 10% más probabilidades de trabajar en la economía informal que aquellas que crían a sus hijos con otros adultos. La informalidad suele estar asociada con menores salarios, ausencia de beneficios y menor seguridad laboral. Le interesa: La paradoja de Petro: la pobreza cayó a mínimo histórico en su gobierno, pero no gracias a sus subsidios El resultado es que más de una de cada cuatro madres solas que trabaja sigue viviendo en pobreza. Son consideradas, por ello, trabajadoras pobres: tienen un empleo, pero sus ingresos no alcanzan para cubrir adecuadamente las necesidades del hogar.

¿De dónde vienen los ingresos de estos hogares?

La dependencia de los ingresos laborales y de las transferencias también marca una diferencia importante. En promedio, cerca de 60% de los ingresos de los hogares con madre sola proviene del trabajo de la mujer que encabeza el hogar. El 40% restante procede de transferencias privadas —como aportes de padres que no viven en el hogar, familiares y otras personas— y de asistencia pública. Sin embargo, la ayuda estatal representa apenas 7% de los ingresos de estos hogares. En contraste, en los hogares donde las mujeres crían a sus hijos junto con otros adultos, cerca de 80% de los ingresos familiares proviene del empleo. Las transferencias privadas representan 13% de los ingresos totales de los hogares con madres solas. Dentro de estas se incluyen los pagos de pensión alimenticia, lo que evidencia, según el estudio, que el aporte económico de los padres que no viven en el hogar resulta insuficiente para cubrir las necesidades de estas familias.

Tres políticas que podrían mejorar las condiciones de las madres solas

El Banco Mundial plantea tres áreas prioritarias para mejorar las condiciones económicas y sociales de estos hogares: cuidado infantil, protección social y cumplimiento de la pensión alimenticia. 1. Más acceso a servicios de cuidado infantil: el acceso a servicios de cuidado infantil confiables aparece como una de las principales herramientas de política pública. Vea aquí: Colombia redujo su desigualdad en 2025; el nivel más bajo de los últimos seis años Contar con estos servicios permitiría a las madres solas buscar empleos de mayor calidad, aumentar sus ingresos y construir una mayor seguridad financiera para sus familias. 2. Mejorar la protección social: el estudio también plantea la necesidad de fortalecer el acceso de las madres solas a la protección social. Ampliar y mejorar la focalización de las transferencias monetarias condicionadas podría contribuir directamente a reducir las tasas de pobreza entre estas familias. Más noticias: “Rebusque” generó 1,27 millones de empleos en cuatro años y creció más que el trabajo particular 3. Garantizar el pago de la pensión alimenticia: un mejor cumplimiento de las obligaciones de pensión alimenticia tampoco eliminaría todas las desventajas que enfrentan las madres solas, pero permitiría distribuir de manera más equitativa el costo de criar a los hijos. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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