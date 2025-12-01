Así es Davibank, la nueva marca con la que Davivienda Group refuerza su transformación tecnológica

Scotiabank cambiará oficialmente su nombre a DaviBank, luego de que la Superintendencia Financiera autorizara la integración de operaciones entre esta entidad y Davivienda. Esto quiere decir que ahora Davivienda contará con un nuevo jugador. El banco entra al mercado con una propuesta de valor que incluye retiros gratis e ilimitados en los cajeros de DaviBank y Davivienda, posibilidad de realizar depósitos y pagos en efectivo en las oficinas de Davivienda, y una tasa del 8% E.A. para los usuarios de la cuenta bolsillo. El objetivo así, según comenta DaviBank en sus redes, es evolucionar para ser un banco con más cobertura y oportunidades. Además, con estos cambios, Jabar Sighn saldrá de la presidencia de Scotiabank, y el nuevo Davibank será liderado por Jorge Rojas, quien es ingeniero industrial de la Universidad Javeriana con especialización en finanzas de la Universidad Eafit-Cesa Incolda y programa de alta gerencia Padeinalde. Le puede intereresar: Fueron aprobadas las autorizaciones para la integración de Davivienda y Scotiabank Tiene más de 27 años de experiencia en el sector financiero en entidades tales como Diners Club de Colombia, Diamante CFC, Fiduciaria Unión y el Grupo Colpatria, en donde tuvo diversas responsabilidades en Tesorería, Finanzas y el área comercial. Sus cargos más recientes han sido como vicepresidente de banca empresarial e internacional de Banco Colpatria, presidente de leasing Bolívar y vicepresidente de banca de empresas del Banco Davivienda. Se ha desempeñado como miembro de Junta Directiva de Mineros, Banco Colpatria, ACH Colombia y Davivalores.

Los procesos anteriores

DaviBank promete ampliar su cobertura tras la integración con Davivienda. FOTO: DAVIBANK

Esto se da, precisamente, una semana después de que la Superintendencia Financiera ejecutara las autorizaciones para la integración entre Davivienda y Scotiabank. Dicha aprobación se dio luego de que Davivienda, a inicios de año, mostrara su intención de unificar las operaciones con The Bank of Nova Scotia el pasado 6 de enero de 2025, con el fin de unir los procesos de Scotiabank en Colombia, Costa Rica y Panamá. Javier Suárez, presidente de Davivienda, había explicado que, una vez ya contaran con la autorización, previamente otorgada, pasarían unos días para que, efectivamente, se consolidara el cierre de esta operación. “La organización crece y vamos a tener más negocios, una presencia también más internacional y algunas otras capacidades que nos aporta Scotiabank como accionista minoritario hacia adelante, una vez se cierre la operación. Pero lo que sí no cambia es nuestro compromiso con el mercado de valores y con nuestros accionistas”, mencionó Suárez. Conozca también: Davivienda Group obtiene aval para emitir acciones y consolidar su holding regional

¿Cómo quedó la compraventa de acciones?