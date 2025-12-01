x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Así es Davibank, la nueva marca con la que Davivienda Group refuerza su transformación tecnológica

Con la aprobación de la Superfinanciera, Scotiabank pasará a operar como DaviBank, es decir que Davivienda Group ahora contará con dos bancos y una marca que promete mayor cobertura y nuevas oportunidades para los usuarios. Esta nueva incorporación llega con beneficios financieros, un relevo en la presidencia.

  • Jorge Rojas, nuevo presidente de DaviBank, tiene más de 27 años de experiencia en el sector financiero. FOTO: CORTESÍA DAVIBANK
    Jorge Rojas, nuevo presidente de DaviBank, tiene más de 27 años de experiencia en el sector financiero. FOTO: CORTESÍA DAVIBANK
  • DaviBank promete ampliar su cobertura tras la integración con Davivienda. FOTO: DAVIBANK
    DaviBank promete ampliar su cobertura tras la integración con Davivienda. FOTO: DAVIBANK
Diario La República
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 9 horas
bookmark

Scotiabank cambiará oficialmente su nombre a DaviBank, luego de que la Superintendencia Financiera autorizara la integración de operaciones entre esta entidad y Davivienda. Esto quiere decir que ahora Davivienda contará con un nuevo jugador. El banco entra al mercado con una propuesta de valor que incluye retiros gratis e ilimitados en los cajeros de DaviBank y Davivienda, posibilidad de realizar depósitos y pagos en efectivo en las oficinas de Davivienda, y una tasa del 8% E.A. para los usuarios de la cuenta bolsillo.

El objetivo así, según comenta DaviBank en sus redes, es evolucionar para ser un banco con más cobertura y oportunidades.

Además, con estos cambios, Jabar Sighn saldrá de la presidencia de Scotiabank, y el nuevo Davibank será liderado por Jorge Rojas, quien es ingeniero industrial de la Universidad Javeriana con especialización en finanzas de la Universidad Eafit-Cesa Incolda y programa de alta gerencia Padeinalde.

Le puede intereresar: Fueron aprobadas las autorizaciones para la integración de Davivienda y Scotiabank

Tiene más de 27 años de experiencia en el sector financiero en entidades tales como Diners Club de Colombia, Diamante CFC, Fiduciaria Unión y el Grupo Colpatria, en donde tuvo diversas responsabilidades en Tesorería, Finanzas y el área comercial.

Sus cargos más recientes han sido como vicepresidente de banca empresarial e internacional de Banco Colpatria, presidente de leasing Bolívar y vicepresidente de banca de empresas del Banco Davivienda. Se ha desempeñado como miembro de Junta Directiva de Mineros, Banco Colpatria, ACH Colombia y Davivalores.

Los procesos anteriores

DaviBank promete ampliar su cobertura tras la integración con Davivienda. FOTO: DAVIBANK
DaviBank promete ampliar su cobertura tras la integración con Davivienda. FOTO: DAVIBANK

Esto se da, precisamente, una semana después de que la Superintendencia Financiera ejecutara las autorizaciones para la integración entre Davivienda y Scotiabank.

Dicha aprobación se dio luego de que Davivienda, a inicios de año, mostrara su intención de unificar las operaciones con The Bank of Nova Scotia el pasado 6 de enero de 2025, con el fin de unir los procesos de Scotiabank en Colombia, Costa Rica y Panamá.

Javier Suárez, presidente de Davivienda, había explicado que, una vez ya contaran con la autorización, previamente otorgada, pasarían unos días para que, efectivamente, se consolidara el cierre de esta operación.

“La organización crece y vamos a tener más negocios, una presencia también más internacional y algunas otras capacidades que nos aporta Scotiabank como accionista minoritario hacia adelante, una vez se cierre la operación. Pero lo que sí no cambia es nuestro compromiso con el mercado de valores y con nuestros accionistas”, mencionó Suárez.

Conozca también: Davivienda Group obtiene aval para emitir acciones y consolidar su holding regional

¿Cómo quedó la compraventa de acciones?

En adición a estos avances, Scotiabank dio a conocer la compraventa de las acciones de Grupo Mercantil Colpatria, en cuyo proceso como vendedores estuvieron: Mercantil Colpatria, con 22,4% antes de la venta; Vice Business Colombia (17,7%); Acciones y Valores Nuevo Milenio (2,08%); y Banderato Colombia (1,6%). El total de este proceso de compraventa de acciones fue de 43,87%.

En cuanto a los compradores, Multiacciones adquirió el equivalente a 38,8% de participación, lo que le permitió quedar con 94,8% en total, pues tenía previamente 56%. Scotia Colombia Holdings fue el segundo comprador, con lo cual obtuvo 5%. “Se deja constancia que el beneficiario real de Multiacciones S.A.S. y Scotia Colombia Holdings Inc. es de The Bank Nova Scotia, quien ahora posee una participación total indirecta de 99,88% en el capital del emisor”, se lee en el documento. El precio acordado por acción para la compraventa de las acciones del Grupo Mercantil Colpatria fue de $31,26.

A su vez, Davivienda Group el pasado 25 de noviembre firmó un contrato de crédito con Bank of Nova Scotia. El holding será el garante y codeudor de las obligaciones de algunas subsidiarias en Colombia y Centroamérica, las cuales también suscribieron como codeudoras. El monto total del cupo de endeudamiento agregado será de US$500 millones. El dinero se utilizará para capital de trabajo y propósitos corporativos generales de la compañía.

Finalmente, el fin de semana, Davivienda reglamentó la emisión de acciones ordinarias y preferenciales de la sociedad a favor de Scotia Colombia Holdings. La oferta será de 65,3 millones de acciones ordinarias y de 57,6 millones de acciones preferenciales de la Sociedad a favor de la sociedad Scotia Colombia Holdings, de un valor nominal de $180 cada una.

Lea más: Estos son los tres bancos que más ganaron plata en agosto de 2025 en Colombia

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida