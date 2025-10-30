Los líos en Presidencia para poder pagarle el sueldo a Petro en medio de bloqueo financiero por ingreso a Lista Clinton

El Gobierno colombiano enfrenta un inusual problema administrativo: el pago del salario del presidente Gustavo Petro estaría bloqueado por restricciones financieras derivadas de su inclusión en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La información fue revelada por el periodista Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo de Blu Radio, durante el programa Mañanas Blu. Según detalló, desde el pasado viernes —cuando se conoció oficialmente la inclusión del mandatario, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, en la lista de sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)— las cuentas del jefe de Estado permanecen bloqueadas en el sistema financiero nacional.
“Están haciendo todo tipo de peripecias”, señaló Ospina al explicar que tanto la Casa de Nariño como el Ministerio de Hacienda adelantan reuniones urgentes para encontrar una salida legal que permita efectuar la quincena presidencial.
