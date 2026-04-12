Bre-B supera las 100 millones de llaves y alista expansión con fiduciarias y pagos internacionales

A seis meses de su entrada en operación, la plataforma no solo registra una rápida adopción, sino que ya se prepara para una segunda fase que ampliará su alcance con nuevos actores y servicios.

El sistema de pagos inmediatos Banco de la República, Bre-B, sigue consolidándose como una de las apuestas más relevantes para modernizar el sistema financiero en Colombia.

En ese mismo periodo se han realizado 638,69 millones de transacciones, con un valor promedio de $157.193, lo que confirma el dinamismo del sistema y su uso cotidiano.

Desde su lanzamiento el 6 de octubre, Bre-B acumula 34,66 millones de usuarios registrados y más de 103,38 millones de llaves , un indicador que evidencia su creciente integración en la vida financiera de los colombianos.

En promedio, cada usuario cuenta con cerca de tres llaves, lo que refleja un alto nivel de interoperabilidad entre entidades financieras.

El análisis de las llaves revela que las alfanuméricas lideran ampliamente con 57,7 millones, equivalentes al 55,8% del total. Les siguen las asociadas a números celulares (20,1%), documentos de identidad (12,5%), correos electrónicos (8,1%) y códigos de comercio (3,5%) .

Pero más allá de las cifras, el foco ahora está en la expansión del ecosistema. El Banco de la República trabaja en un nuevo paquete regulatorio que se publicaría a mitad de año y que permitiría la entrada de fiduciarias y comisionistas de bolsa al sistema.

Esta integración abriría la puerta a nuevos servicios como pagos empresariales, de servicios públicos y transferencias internacionales.

Uno de los avances más concretos en esta línea lo lidera Aval Fiduciaria Asset Management. Su presidente, Alejandro Gómez Villegas, explicó que la entidad avanza en la integración con Bre-B para habilitar el retiro ágil de recursos administrados en fiduciarias. Esta funcionalidad, prevista para junio de 2026, permitiría a los clientes acceder a su dinero en tiempo real, replicando la experiencia de las transferencias inmediatas actuales.

El impacto de Bre-B también se empieza a sentir en la digitalización del sistema financiero. Entidades que históricamente tenían rezagos tecnológicos, como algunas cooperativas, han acelerado su modernización para integrarse a la plataforma. Al mismo tiempo, el comercio ha mostrado una mayor apertura hacia los pagos inmediatos.

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Aunque aún es temprano para hablar de un cambio estructural en el uso del efectivo, la industria ya percibe señales claras: menor necesidad de retiros en cajeros y una reducción en las consignaciones en oficinas físicas.

En paralelo, el Banco de la República ha reforzado los protocolos tecnológicos y de comunicación del sistema, con el objetivo de mitigar el impacto de eventuales fallas y ofrecer mayor transparencia a los usuarios.

Este fortalecimiento apunta a consolidar la confianza en una plataforma que, en pocos meses, se ha convertido en pieza clave de la transformación digital del sistema financiero colombiano.