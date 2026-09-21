Bre-B se dispara entre los comercios: llaves activas crecieron 77% y movieron $3,2 billones

El uso de Bre-B entre los comercios colombianos tomó velocidad durante el segundo semestre de 2026. Entre junio y agosto, los negocios activaron 74.935 nuevas llaves, un crecimiento de 77% frente al cierre de mayo, mientras las ventas realizadas por este medio superaron los $3,2 billones.
De acuerdo con un boletín de Bold, las llaves activas de comercios pasaron de 91.138 al cierre de mayo a 161.468 con corte al primero de septiembre. La compañía señala que este fue el ritmo de adopción más alto registrado durante el año para este segmento.
El crecimiento también se reflejó en el número de operaciones. Entre junio y agosto, los comercios realizaron 53.487.122 transacciones a través de Bre-B, por un valor acumulado de $3,2 billones.
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