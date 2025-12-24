¡Buena papa! A Don Beto le compraron todo el cultivo en un solo día

El 5 de febrero de este año, EL COLOMBIANO conoció la historia de Luis Alberto Patiño Ríos, más conocido como “Don Beto”, de 62 años. Se trata de un campesino antioqueño, de esos que toda su vida ha vivido de trabajar la tierra, pero que enfrentaba dificultades para vender su cultivo de papa. No obstante, la solidaridad de las personas fue crucial para que pudiera superar esa situación.
Don Beto aprendió a vivir del campo tras las enseñanzas de sus padres, José Patiño y Oliva Ríos, quienes lo ilustraron para sembrar diferentes productos. Ese es el motivo por el que le gusta vivir en la ruralidad. A veces cultiva fresa, papa y otros alimentos en la vereda El Patanillo, sector La Giralda (Envigado). Y en época de “vacas flacas” se ayuda trabajando de jornalero, un empleo que le ha permitido proteger a su familia.