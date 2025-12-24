x

¡Buena papa! A Don Beto le compraron todo el cultivo en un solo día

Don Beto, campesino antioqueño, invirtió sus ahorros para sembrar papa criolla, pero justo para la cosecha a inicios de año el precio estaba muy bajo por la sobreproducción. Estaba vendiendo su cultivo a pérdida, pero los lectores de EL COLOMBIANO se pusieron “la 10”.

    Don Beto agradeció a los lectores de EL COLOMBIANO . FOTO Juan Antonio Sánchez
Andrés Villamizar
Economía

hace 6 horas
El 5 de febrero de este año, EL COLOMBIANO conoció la historia de Luis Alberto Patiño Ríos, más conocido como “Don Beto”, de 62 años. Se trata de un campesino antioqueño, de esos que toda su vida ha vivido de trabajar la tierra, pero que enfrentaba dificultades para vender su cultivo de papa. No obstante, la solidaridad de las personas fue crucial para que pudiera superar esa situación.

Don Beto aprendió a vivir del campo tras las enseñanzas de sus padres, José Patiño y Oliva Ríos, quienes lo ilustraron para sembrar diferentes productos. Ese es el motivo por el que le gusta vivir en la ruralidad. A veces cultiva fresa, papa y otros alimentos en la vereda El Patanillo, sector La Giralda (Envigado). Y en época de “vacas flacas” se ayuda trabajando de jornalero, un empleo que le ha permitido proteger a su familia.

Una época difícil

Sin embargo, en febrero enfrentó una situación económica que lo obligó a recurrir a la ayuda de varias personas para lograr comercializar su cultivo: “Papa hay por montones, lo que pasa es que está demasiado regalada”, resumió sobre el problema que entonces le quitaba el sueño.

Y es que el precio no estaba compensando el dinero invertido. Sus clientes en la plaza de mercado La Mayorista solo le ofrecieron entre $700 y $800 por el kilo, pero el precio justo era de $2.000, según sus cuentas.

De ahí que estaba enfrentando pérdidas considerables. El problema venía desde diciembre de 2024, cuando decidió sembrar una “media cuadrita” de papa criolla. En sus cuentas, eso equivale a unos 60 bultos. Mejor dicho, el agricultor “estaba ponchado”

El malestar es que los $6 millones que invirtió eran ahorros, pues confesó que, en otros casos, tuvo que pedirle plata prestada al Banco Agrario para que no le faltara el pan en la mesa.

Vendió todo en un día

Por esa razón, EL COLOMBIANO decidió visibilizar su historia; algunos lectores se solidarizaron con la situación de Don Beto y lo contactaron para comprarle la papa.

También ayudó uno de sus sobrinos, Diego Armando, quien subió un video a redes sociales exponiendo la situación. “Eso a cada rato me llamaban y me decían que si iba a bajar a Envigado, cuando llegué había mucha gente esperando la papita”, comentó.

Don Beto también recibió ayuda de la Secretaría de Medio Ambiente de Envigado. La entidad le prestó sus instalaciones y programó una fecha para que vendiera su producto.

La idea fue todo un éxito: asistieron cientos de personas, a tal punto que la venta arrancó a las 7 de la mañana y culminó a las 5 de la tarde; se vendió todo.

Actualmente, Don Beto ya no tiene un cultivo propio, pero comentó que se dedica a ayudarle a un viejo amigo a sembrar papa criolla y a otras actividades propias del campo.

“Quiero agradecerle a EL COLOMBIANO y desearles una Feliz Navidad”, dijo el campesino.

Reto de fondo

El problema es que este año arrancó con una sobreoferta de papa criolla, hecho que llevó a que campesinos como Don Beto no pudieran recuperar la inversión.

Así lo confirmó Germán Palacio, gerente de Fedepapa. El líder gremial explicó que por esta situación se vieron afectados a la baja los precios de la papa criolla.

De acuerdo con datos de Fedepapa, los precios de ese tubérculo cayeron más de 70% en lo corrido del año. El gremio asegura que producir una hectárea de papa criolla podría costar hasta $37 millones, y el precio justo del kilo sería de $2.300.

Colombia cuenta con unos 100.000 productores de papa en todas sus variedades, con unas 360.000 familias que dependen de este cultivo. Solo en Antioquia podría haber unos 8.000 personas que se dedican a este negocio.

La sobreoferta ocurre cuando muchos campesinos cosechan al mismo tiempo y hay más producto del que el mercado puede absorber. En ese escenario, los precios caen de forma abrupta porque los compradores saben que hay abundancia y pagan menos. Para el campesino, esto significa vender su cosecha a valores que muchas veces no alcanzan ni siquiera para cubrir los costos de producción.

Además, los productos agrícolas suelen ser perecederos y no se pueden almacenar por mucho tiempo. Esto obliga a los agricultores a vender rápido, incluso con pérdidas, para no perder toda la cosecha. La falta de infraestructura, de información de mercado y de mecanismos de protección hace que estas épocas de sobreoferta se conviertan en uno de los mayores dolores de cabeza para el campo.

