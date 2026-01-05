x

BYD superó a Tesla en 2025: con 2,26 millones de carros vendidos tomó la delantera en esta carrera global

La carrera por liderar la industria automotriz mundial tuvo un giro en 2025: BYD superó a Tesla en producción y ventas, mientras la marca china gana terreno en mercados como Colombia, donde ya figura entre las más vendidas gracias al auge de los vehículos eléctricos.

    BYD desplazó a Tesla como el mayor fabricante de vehículos eléctricos en 2025 y fortaleció su presencia en mercados emergentes. FOTOS GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 7 horas
bookmark

La carrera por ser el líder en ventas de automóviles eléctricos a nivel mundial en 2025, Tesla la perdió ante el gigante chino, BYD, que por primera vez se quedó como el de mayor producción mundial.

Esto, tras registrar una disminución del 16% en su producción: en el cuarto trimestre del 2025, Tesla fabricó 434.358 carros y entregó 418.227. De hecho, este número de entregas es menor a las estimadas por Wall Street, que proyectó alrededor de 426.000.

¿Cuántos carros vendieron BYD y Tesla en 2025?

BYD, que superó por primera vez a Tesla en ventas anuales, anunció que en 2025 vendió alrededor de 2,26 millones de unidades, un aumento del 28%, superando ampliamente a su competidor, que reportó la entrega de 1,63 millones de automóviles.

Además, en dicho periodo, el gigante chino estuvo a un pelo de igualar a Tesla en volumen de entregas a nivel global. El fabricante chino reportó 1,76 millones de vehículos entregados, apenas por debajo de los 1,79 millones registrados por la compañía estadounidense, una diferencia mínima que evidenció la creciente presión competitiva en el mercado de autos eléctricos.

Tras conocerse estas cifras, las acciones de Tesla retrocedieron más de 3% en la jornada del viernes, ampliando una racha negativa que ya completa cinco sesiones consecutivas a la baja, periodo en el que el título acumula pérdidas superiores al 10%.

¿Cómo está la competencia de BYD y Tesla en Colombia?

Aunque Tesla sigue siendo el referente global del vehículo eléctrico, en Colombia la competencia empieza a tomar otro rumbo. En 2025, BYD se consolidó como uno de los grandes ganadores del auge eléctrico en el país, al punto de entrar al top 10 de marcas más vendidas del país y ubicarse entre las cinco con mayor participación en diciembre, con un 6,0% del total de matrículas, según Fenalco y la Andi.

El avance de BYD se explica por una estrategia distinta a la de Tesla: un portafolio más amplio, precios más competitivos y modelos pensados para el consumidor masivo, como el BYD Yuan Up, que ya figura entre los vehículos más matriculados del país. Este enfoque le permitió capitalizar el récord histórico del segmento eléctrico, que solo en diciembre sumó 3.234 unidades, el mayor registro mensual de la historia en Colombia.

Tesla, en contraste, apenas comenzó operaciones en el país hace un par de meses, manteniendo una presencia más limitada y enfocada en segmentos de mayor precio, como el Model 3 (sedán) y el Model Y (SUV) en varias versiones, con precios muy competitivos que van desde los $109.990.000 COP para el Model 3, y se espera la llegada futura del Model S, Model X y Cybertruckl

Así, mientras Tesla conserva su peso simbólico y tecnológico, BYD empieza a ganar terreno real en participación, alineándose mejor con el ritmo de expansión del mercado colombiano y con la transición hacia tecnologías limpias que dejó cifras históricas en 2025.

