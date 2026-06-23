Reservas de hidrocarburos en Colombia vuelven a caer: petróleo alcanza para 7,4 años y gas para 5,9 años

Colombia mantiene la estabilidad de sus reservas de hidrocarburos y fortalece las bases de su seguridad energética. Así lo revela el Informe de Recursos y Reservas 2025 (IRR 2025) de petróleo y gas, presentado por el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), con corte al 31 de diciembre de 2025. Según el balance de la ANH, las reservas probadas de crudo bajaron de 2.035 millones de barriles en 2024 a 2.020 millones de barriles en 2025, con lo que retornaron a niveles similares a los registrados en 2023. No obstante, la entidad señaló que la vida media de estas reservas aumentó de 7,2 a 7,4 años. Es decir, de acuerdo con el reporte, las reservas probadas de petróleo alcanzaron los 2.020 millones de barriles, mientras que la relación reservas/producción (R/P) aumentó de 7,2 a 7,4 años frente al año anterior. Este resultado se obtuvo en un contexto internacional marcado por la caída de los precios del crudo.

El informe destaca que el país logró sostener la estabilidad de sus reservas gracias a la incorporación de nuevos volúmenes y a una gestión más eficiente de los campos petroleros existentes. “El informe demuestra que Colombia cuenta con una base sólida de recursos energéticos y que las medidas adoptadas para optimizar la gestión de reservas y recursos están dando resultados concretos para la seguridad y la soberanía energética del país”, señala el documento. Durante 2025 se incorporaron 257 millones de barriles de petróleo a las reservas probadas del país. Esto significa que por cada 100 barriles producidos se repusieron 94 barriles, un indicador que refleja la capacidad de la industria para mantener la producción mediante el desarrollo y optimización de los activos existentes. Según la ANH, el comportamiento de largo plazo también muestra resultados favorables. Entre 2018 y 2025 se incorporaron 2.054 millones de barriles de petróleo, volumen superior a los 1.992 millones de barriles extraídos durante el mismo período. El informe resalta igualmente la contribución de los proyectos de recobro mejorado y producción incremental (EOR-PPI), que entre 2018 y 2025 aportaron 436 millones de barriles adicionales de reservas. Esta cifra representa el 22 % del total de reservas incorporadas en esos años.

Reservas de gas conservan estabilidad y el Caribe gana protagonismo

En gas natural, las reservas también registraron una reducción al pasar de 2.064 gigapies cúbicos en 2024 a 1.717 gigapies cúbicos en 2025. A pesar de esta caída, la ANH indicó que la relación reservas-producción se mantuvo en 5,9 años, el mismo nivel reportado un año atrás. En ese orden, las reservas probadas de gas natural experimentaron una caída del 16,8% al corte de 31 de diciembre de 2025. Según la entidad, en el caso del gas, se destacó los avances derivados de los descubrimientos y recursos identificados en el Caribe colombiano, que continúan fortaleciendo las perspectivas de este energético en el país.

Aunque el indicador permanece estable, el informe destaca señales positivas para el futuro gracias a los descubrimientos y recursos identificados en el Caribe colombiano, una región que se perfila como estratégica para fortalecer el abastecimiento energético nacional. Entre 2018 y 2025, la incorporación acumulada de reservas de gas alcanzó 521 gigapies cúbicos. A esto se suma el crecimiento de los recursos contingentes, es decir, volúmenes ya descubiertos y potencialmente recuperables una vez se superen factores técnicos, económicos o regulatorios. Uno de los datos más relevantes del informe corresponde a los recursos contingentes de gas en la categoría 3C, que alcanzaron 10.540 gigapies cúbicos. Gran parte de estos recursos se encuentra en áreas costa afuera del Caribe colombiano, consideradas actualmente una de las principales apuestas para ampliar las reservas de gas y reforzar la seguridad energética del país en los próximos años. El volumen identificado representa un potencial significativo para incrementar las reservas disponibles y atender la demanda futura de gas natural.

Regalías futuras podrían superar los $36 billones

Además de las implicaciones energéticas, el informe subraya el aporte económico de las reservas de hidrocarburos para las finanzas públicas y el desarrollo regional.

Entre agosto de 2022 y diciembre de 2025, Colombia recaudó 29,6 billones de pesos por concepto de regalías derivadas de la actividad petrolera y gasífera. A su vez, la valoración de las reservas probadas permite proyectar ingresos cercanos a 36 billones de pesos en regalías futuras. Estos recursos seguirán financiando inversiones en infraestructura, programas sociales y proyectos de desarrollo tanto en regiones productoras como no productoras. El Ministerio de Minas y Energía y la ANH señalaron que las medidas implementadas desde 2023 para optimizar la gestión de reservas y recursos contingentes han contribuido a fortalecer el aprovechamiento de los contratos vigentes y mejorar la coordinación institucional. Según las entidades, estas acciones han permitido consolidar una hoja de ruta enfocada en garantizar la seguridad y la soberanía energética de Colombia en el corto, mediano y largo plazo.

Los datos de 2024 que sirven de referencia

Mientras se conoció el IRR 2025, cabe recordar que el informe pde 2024 ofreció algunas pistas sobre la situación de partida. En petróleo, las reservas probadas (1P) cerraron en 2.035 millones de barriles, un leve aumento del 0,74% frente a 2023, con una relación reservas/producción de 7,2 años. Entre 2018 y 2024, Colombia incorporó 1.797 millones de barriles y produjo 1.720 millones, lo que significa que repuso todo lo que extrajo y añadió un 4,47% adicional. Por cada 100 barriles producidos en 2024, se repusieron 105. En gas, la situación fue más crítica porque las reservas probadas sumaron 2.064 Gpc, con una relación reservas/producción que bajó de 6,1 a 5,9 años. Lo positivo fue que se logró revertir la caída pronunciada del año anterior, incorporando 42 Gpc adicionales. Los recursos contingentes de gas, volúmenes ya descubiertos pero aún no comerciales, alcanzaron 11.096 Gpc en 2024, un aumento del 48% frente a 2023, impulsado principalmente por los hallazgos en el Caribe offshore.