Reservas de hidrocarburos en Colombia vuelven a caer: petróleo alcanza para 7,4 años y gas para 5,9 años

Colombia mantiene la estabilidad de sus reservas de hidrocarburos y fortalece las bases de su seguridad energética. Así lo revela el Informe de Recursos y Reservas 2025 (IRR 2025) de petróleo y gas, presentado por el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), con corte al 31 de diciembre de 2025.
Según el balance de la ANH, las reservas probadas de crudo bajaron de 2.035 millones de barriles en 2024 a 2.020 millones de barriles en 2025, con lo que retornaron a niveles similares a los registrados en 2023. No obstante, la entidad señaló que la vida media de estas reservas aumentó de 7,2 a 7,4 años.
Es decir, de acuerdo con el reporte, las reservas probadas de petróleo alcanzaron los 2.020 millones de barriles, mientras que la relación reservas/producción (R/P) aumentó de 7,2 a 7,4 años frente al año anterior. Este resultado se obtuvo en un contexto internacional marcado por la caída de los precios del crudo.