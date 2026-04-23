x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Empresarios antioqueños impulsan la economía: aportan el 15% del PIB nacional

En el Encuentro de Afiliados 2026 de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, que reunió a 600 empresarios, se destacó el papel clave de las empresas en la generación de empleo, el bienestar social y el desarrollo territorial.

  • El Encuentro de Afiliados 2026 de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia reunió a cerca de 600 empresarios, comerciantes afiliados y representantes de entidades públicas, privadas y organizaciones aliadas. Foto: Cortesía
    El Encuentro de Afiliados 2026 de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia reunió a cerca de 600 empresarios, comerciantes afiliados y representantes de entidades públicas, privadas y organizaciones aliadas. Foto: Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Antioquia reafirma su posición como pilar fundamental de la economía colombiana. Con una base empresarial sólida que alcanza las 169.050 empresas —abarcando desde micro hasta grandes organizaciones— y 7.055 entidades sin ánimo de lucro, la región es responsable del 15% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

De cara a 2025, el departamento proyecta un crecimiento económico de 2,8%, una cifra que se mantiene por encima del promedio nacional y evidencia la resiliencia del sector privado local.

Vea aquí: Siga en vivo el Encuentro de Afiliados de la Cámara de Comercio de Medellín 2026

Este panorama fue destacado en el Encuentro de Afiliados 2026 de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, que reunió a cerca de 600 empresarios, comerciantes afiliados y representantes de entidades públicas, privadas y organizaciones aliadas.

Durante el evento se reconoció el papel de las empresas como motor del desarrollo territorial y nacional. Independientemente de su tamaño o sector, su impacto se refleja en la generación de empleo, la promoción del bienestar social, el fortalecimiento de la democracia y el aporte de recursos que financian sectores clave como la salud, la educación y la infraestructura.

En el marco de la jornada, la junta directiva también impuso la Orden Cámara, en categoría Oro, a Carlos Ignacio Gallego, expresidente de Nutresa, como reconocimiento a su trayectoria y liderazgo empresarial.

Entérese: Antioquia recauda más, pero recibe muy poco del Gobierno Nacional: $364.306 por habitante en 2025

En empleo formal Antioquia lidera

Uno de los datos más reveladores que presentó la Cámara es el papel del sector privado en la estabilidad laboral: el 87% del empleo formal se explica por el sector privado.

Este tipo de vinculación no solo dinamiza la economía, sino que activa componentes esenciales de la red de seguridad social, tales como seguridad social y sistema de salud; ahorro pensional y recaudación de impuestos.

Estrategia Clúster: articulación con resultados globales

La articulación público-privada también ha sido clave para transformar la competitividad del territorio. En ese sentido, la Cámara ha liderado la Estrategia Clúster, una agrupación geográfica de empresas, proveedores especializados, instituciones y universidades interrelacionadas que compiten y cooperan en un mismo sector.

Los resultados de esta sinergia son contundentes:

50,5% del valor agregado de Antioquia es generado por empresas pertenecientes a algún clúster.

55,4% de las empresas del departamento están integradas en esta red.

57,4% de las exportaciones (sin oro) provienen de empresas clúster.

44,7% del total de empleados regionales trabajan en estos sectores estratégicos.

Vea también: Fundación Éxito despide a Carlos Mario Giraldo y resalta su legado en la lucha contra la desnutrición infantil

Comunidades como las de Negocios Digitales, Energía Sostenible, Moda, Turismo, Medellín Health City y Hábitat Sostenible, junto a la Comunidad Clúster Agroalimentaria, lideran esta transformación.

Infraestructura estratégica para la competitividad 2026

Pero la competitividad no solo depende de las empresas, sino de su capacidad para conectarse. Tras 23 años de institucionalidad sostenida a través del Grupo Infraestructura para la Competitividad, Antioquia celebra hitos como la habilitación de 1.156 kilómetros en ocho proyectos clave y 54 kilómetros restantes para materializarlos plenamente.

“Han transcurrido seis períodos de presidentes, gobernadores y alcaldes, y 12 ministros de transporte. Aun así, el proyecto avanza, porque hay un sector empresarial que no suelta la convicción”, indicó la Cámara.

Finalmente, la entidad destacó su rol como administradora de confianza: con más de 122 años de historia y presencia física durante más de 40 años en las subregiones, gestiona 9 registros públicos y procesa más de un millón de trámites al año.

El registro no se percibe como un simple trámite, sino como la garantía legal que permite a las empresas existir ante el mundo y producir efectos económicos reales para todos.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos