Carf asegura que Colombia necesita un ajuste fiscal de gran escala para evitar crisis: “No da espera”

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) lanzó una fuerte advertencia sobre las proyecciones contenidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2026. En su concepto previo remitido al Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS), el organismo concluyó que el escenario planteado por el Gobierno presenta supuestos macroeconómicos y fiscales difíciles de materializar sin la adopción de decisiones de política económica de gran alcance. Según el Comité, existen riesgos importantes de que varias de las variables sobre las cuales se construye el escenario fiscal no se cumplan. Entre ellas figuran las expectativas de inflación en el corto plazo y las previsiones de crecimiento económico en el mediano plazo, que son consideradas optimistas. Además, el Carf estima que la senda de ingresos está sobrevalorada, mientras que las proyecciones de gasto primario lucen significativamente subestimadas. A esto se suma una perspectiva de deuda pública que, a juicio del organismo, resulta demasiado favorable frente a las condiciones actuales de las finanzas públicas.

La deuda alcanzaría su nivel más alto de la historia

Uno de los principales llamados de atención del Comité se relaciona con el comportamiento de la deuda pública. El Carf proyecta que la deuda neta del Gobierno llegará al 61% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2026, el nivel más elevado registrado hasta ahora. El organismo también calcula que la brecha entre ingresos y gastos, sin contar los pagos de intereses de la deuda, alcanzará el 4,1% del PIB, casi el doble de la estimación oficial del Gobierno, que prevé un déficit primario de 2,1% del PIB. Le puede gustar: Deuda de Colombia está en el nivel más alto desde la Guerra de los Mil Días, dice análisis de Anif Aunque el Comité considera que sus cálculos de ingresos son, en términos generales, similares a los planteados por el Ministerio de Hacienda, identifica diferencias sustanciales en el gasto. Según sus estimaciones, los gastos de funcionamiento e inversión serían equivalentes a 2% del PIB adicionales frente a lo proyectado por el Gobierno, lo que representa cerca de $39,6 billones. El Carf explica que no incorporó en sus cálculos eventuales recortes presupuestales debido a que el Gobierno aún no ha expedido el decreto de aplazamiento de gasto anunciado a comienzos de 2026. Además, advierte que al cierre de mayo ya se había comprometido el 58,1% del techo de inversión, considerado el componente más flexible del presupuesto nacional. Bajo este escenario, el organismo estima que el balance fiscal total llegaría a un déficit de 7,4% del PIB en 2026, una cifra que calificó como claramente insostenible.

¿Qué se necesitaría para cumplir las metas fiscales de 2027?

Las preocupaciones del Comité también se extienden al próximo año. De acuerdo con sus cálculos, alcanzar la meta de balance primario planteada por el Gobierno para 2027, equivalente a un déficit de 0,5% del PIB, requerirá medidas de ajuste por 3,7% del PIB mediante mayores ingresos, menores gastos o una combinación de ambos. El escenario oficial contempla una reforma tributaria con un recaudo estimado de 1,4% del PIB. Sin embargo, el Carf señala que dicha iniciativa aún no ha sido presentada y que tampoco se conocen detalles sobre su contenido o estrategia de implementación. Por esa razón, el Comité decidió no incluir esos recursos en sus proyecciones, aunque coincidió con el Gobierno en que resulta urgente adoptar medidas para fortalecer los ingresos y contener el crecimiento del gasto público. El organismo enfatizó que el simple anuncio de reformas no es suficiente para recuperar la confianza de los mercados y recordó que el Ministerio de Hacienda anunció la radicación de una reforma tributaria ante el Congreso el próximo 20 de julio.

Sin considerar el efecto de esa eventual reforma, el Carf estima ingresos apenas 0,2% del PIB inferiores a los calculados por el Gobierno. La diferencia principal vuelve a encontrarse en el gasto, que el organismo proyecta en 20% del PIB, equivalente a $46 billones más de lo previsto por el Ministerio.

Dos escenarios para la deuda pública

El Comité planteó dos posibles escenarios para 2027. En el primero, asume que el próximo gobierno adopta las medidas necesarias para cumplir la meta fiscal. En ese caso, la deuda neta ascendería a 62,9% del PIB, nivel superior al previsto por el Ejecutivo. En el segundo escenario, si no se toman las decisiones requeridas, el déficit primario alcanzaría 4,3% del PIB y la deuda aumentaría hasta 66,6% del PIB. Según el análisis, esta situación acercaría peligrosamente al país al límite de deuda establecido por la Regla Fiscal, fijado en 71% del PIB.

El ajuste fiscal requerido sería cada vez más exigente

Para el mediano plazo, el Carf coincide con el diagnóstico de que Colombia necesita un ajuste fiscal estructural de gran magnitud. El MFMP 2026 prevé una mejora acumulada del balance primario de 4% del PIB entre 2025 y 2028 y de 4,7% del PIB entre 2025 y 2031. Sin embargo, el Comité advierte que el incumplimiento de la meta fiscal de 2025 incrementó significativamente las necesidades de ajuste para los próximos años.

De acuerdo con sus estimaciones, si el país no logra cumplir el objetivo fiscal previsto para 2026, la deuda neta sería tres puntos porcentuales del PIB más alta en 2037, incluso suponiendo que las metas fiscales se respeten plenamente a partir de 2027. Las diferencias entre el Gobierno y el Carf son particularmente marcadas en materia de gasto público. Mientras el Ejecutivo proyecta una senda de gasto más moderada, el Comité calcula que el gasto primario promedio entre 2028 y 2037 será 4,3% del PIB superior, lo que equivale a cerca de $88 billones a precios de 2026. Entre los factores que más presionarían el crecimiento del gasto aparecen el Sistema General de Participaciones (SGP) y el sector salud, cada uno con incrementos equivalentes a 1,3% del PIB. A estos se suman las obligaciones pensionales, que aportarían 0,6% adicional del PIB, sin incluir el impacto de la reforma pensional.

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