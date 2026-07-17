¿Busca casa o carro? La Dian abrió subastas con precios desde $11 millones: así puede participar

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) abrió una nueva jornada de subastas virtuales que se desarrollará hasta el 27 de julio de 2026, con 14 remates de bienes ubicados en distintas zonas de Colombia.
La convocatoria incluye casas, apartamentos, lotes, oficinas, terrenos y vehículos con precios base desde $11,5 millones y hace parte de los procesos de recuperación de activos provenientes de bienes incautados, embargados, abandonados o de contrabando, con el propósito de ponerlos nuevamente en circulación.