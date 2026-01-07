Gobierno Petro dispara su endeudamiento: emisión de TES a corto plazo creció 245%

El Ministerio de Hacienda definió para 2026 un cupo de endeudamiento por 152 billones de pesos en Títulos de Tesorería (TES) Clase B. Se trata de la segunda colocación de deuda más alta de la última década como participación del PIB, un dato que da cuenta del nivel crítico en que se encuentra la caja gubernamental.
Este cupo se divide entre títulos de corto y largo plazo. En el primer grupo se encuentran los TES con vencimiento inferior a un año, que cuentan con un cupo cercano a 67 billones de pesos para pagos urgentes. El restante corresponde a deuda de largo plazo, con un monto aproximado de 85,2 billones de pesos, distribuido entre títulos indexados a la inflación y títulos en tasa fija para financiar gastos de funcionamiento del Estado e inversión pública.
En total la emisión de bonos de endeudamiento autorizada será de 152 billones de pesos. Se trata de una cifra equivalente al Presupuesto General de la Nación que se manejaba hace unos 15 años en Colombia.
Entérese: Gobierno desmonta subsidio al diésel: estos vehículos enfrentarían alzas superiores a los $3.000
Los TES son los préstamos que el Gobierno le pide a inversionistas, como bancos, fondos de inversión o incluso personas. A cambio, se compromete a devolver ese dinero en el futuro y pagar intereses, algo parecido a cuando una persona saca un crédito con un banco. La finalidad es financiar gran parte de su Presupuesto General de la Nación 2026, definido en $546,9 billones.