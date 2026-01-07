Gobierno Petro dispara su endeudamiento: emisión de TES a corto plazo creció 245%

El Ministerio de Hacienda definió para 2026 un cupo de endeudamiento por 152 billones de pesos en Títulos de Tesorería (TES) Clase B. Se trata de la segunda colocación de deuda más alta de la última década como participación del PIB, un dato que da cuenta del nivel crítico en que se encuentra la caja gubernamental. Este cupo se divide entre títulos de corto y largo plazo. En el primer grupo se encuentran los TES con vencimiento inferior a un año, que cuentan con un cupo cercano a 67 billones de pesos para pagos urgentes. El restante corresponde a deuda de largo plazo, con un monto aproximado de 85,2 billones de pesos, distribuido entre títulos indexados a la inflación y títulos en tasa fija para financiar gastos de funcionamiento del Estado e inversión pública. En total la emisión de bonos de endeudamiento autorizada será de 152 billones de pesos. Se trata de una cifra equivalente al Presupuesto General de la Nación que se manejaba hace unos 15 años en Colombia. Entérese: Gobierno desmonta subsidio al diésel: estos vehículos enfrentarían alzas superiores a los $3.000 Los TES son los préstamos que el Gobierno le pide a inversionistas, como bancos, fondos de inversión o incluso personas. A cambio, se compromete a devolver ese dinero en el futuro y pagar intereses, algo parecido a cuando una persona saca un crédito con un banco. La finalidad es financiar gran parte de su Presupuesto General de la Nación 2026, definido en $546,9 billones.

Un arma de doble filo

La lectura de los analistas es que ese cupo de títulos de deuda refleja la fragilidad de las finanzas públicas. Felipe Espitia, analista senior de renta fija de Corficolombiana, recordó que el presupuesto para este año no fue aprobado por el Congreso, lo que abre la puerta a aplazamientos de gasto o, en su defecto, a buscar fuentes adicionales de financiación. En ese contexto, la emisión de TES se convierte en un mecanismo clave para cubrir faltantes, especialmente ante la caída de la ley de financiamiento o reforma tributaria. A modo de ejemplo, el analista comparó la situación con la de un hogar cuyos ingresos crecen lentamente, pero los gastos aumentan de forma acelerada. “No se está haciendo un ajuste del gasto; por el contrario, se está gastando más, y esa diferencia se cubre con endeudamiento”, señaló, al advertir que este comportamiento profundiza la crisis fiscal. El problema es que esta brecha entre gastos e ingresos se agudizará. De hecho, Anif calcula que el déficit fiscal pase de 6,2% del PIB en 2025 alrededor del 7% este año.

Crecimiento de los títulos de deuda a corto plazo crecen 245%

Y con esa realidad de fondo, el Gobierno espera recurrir a más TES. Luis Fernando Mejía, CEO de la consultora Lumen Economic Intelligence, indicó que el cupo de $85,2 billones en TES a largo plazo destinados a financiar el presupuesto de 2026, casi duplican las colocaciones ordinarias registradas entre 2024–2025. “Aunque el monto total autorizado es mayor por razones de manejo de caja, esto es una señal clara de la gravedad del deterioro fiscal y de las crecientes necesidades de financiamiento del Gobierno Nacional”, indicó. Le puede gustar: Colombia emitirá hasta $152 billones en TES para 2026 mientras se dispara el costo de la deuda En otras palabras, los TES como estrategia de financiamiento seguirán siendo “el salvavidas” para la caja del Gobierno. El año pasado la tenencia de títulos de deuda pública escaló un 24% en comparación con 2024. Un comportamiento jalonado principalmente por el aumento del saldo en circulación de los TCOS (títulos de corto plazo). La situación empeora si se mira el monto en circulación de los TCOS, pues la cifra pasó de $17 billones en 2024 a $60 billones el año pasado. Un repunte del 245%, según datos de Bancolombia. “El cupo de endeudamiento viene siendo bastante elevado en términos históricos. El monto total asciende en su totalidad a 7,6% del PIB para este 2026 y es el segundo más elevado de la década más reciente”, precisó Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas de Bancolombia.

Tasas históricamente altas encarecen el financiamiento

El otro punto de preocupación es el alto interés que el Gobierno está pagando por ese dinero prestado. Pues actualmente los TES a 10 años se están brindando con una tasa de interés del 13,2%, la cuarta más alta entre los países de la OCDE, luego de Nigeria (16,8%); Rusia (14,4%); y Brasil (13,7%). El exviceministro, Juan Alberto Londoño, sostuvo que esto representa un incremento de alrededor de 50% frente a enero de 2022, cuando la tasa era de 8,6%.

“Este aumento refleja el deterioro en la confianza de los mercados y las crecientes dudas sobre la sostenibilidad de la deuda pública. El mayor costo financiero está presionando de forma significativa las cuentas del Estado, al punto de que el pago de intereses absorbe una porción cada vez mayor de los ingresos fiscales”, apuntó. La situación resulta aún más preocupante en el corto plazo. Eso porque los bonos de deuda a un año están pagando el doble de intereses que en 2022, con una tasa de 11,3%, lo que evidencia las dificultades del Gobierno para financiarse y refuerza las alertas sobre la estrategia de endeudamiento del país, añadió el exviceministro.

Mayor presión sobre las tasas de interés