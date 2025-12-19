Ocde alerta: desigualdad en Colombia nace en la escuela y se agrava en el mercado laboral

Colombia continúa figurando entre los países con mayores niveles de desigualdad dentro de la Ocde, una condición que no se explica únicamente por la distribución del ingreso, sino por brechas profundas en el acceso efectivo a oportunidades educativas.
Así lo dejan ver los datos más recientes de la Ocde, según esas cifras la desigualdad comienza a manifestarse desde la trayectoria escolar y se amplifica a lo largo del ciclo de vida.
El más reciente informe sobre movilidad social y desigualdad de la Ocde reveló que los países más desiguales en esta organización están en América Latina. Chile y Costa Rica acompañan a Colombia encabezando las mediciones de desigualdad.
Entérese: Casi tres de cada diez antioqueños no comprarán en Navidad: aquí las razones
Uno de los indicadores más reveladores es la proporción de jóvenes que quedan fuera del sistema educativo en la secundaria alta. En Colombia, cerca de 20% de los jóvenes en edad de cursar este nivel no está matriculado, una proporción claramente superior al promedio de la Ocde y cercana a los niveles observados en América Latina y el Caribe.
Aunque la exclusión escolar es relativamente baja en primaria, el problema se intensifica a medida que avanza la escolaridad, especialmente entre los hombres.
A propósito de los problemas que tiene el país en materia de desigualdad, Andreas Schleicher, director de educación y competencias de la Ocde, dejó claro que las variables se deben mirar de manera comprensiva y no solo ponerle la lupa a las debilidades de los estudiantes vulnerables.
“La geografía, el trasfondo social, incluso el género, son importantes en Colombia. Creo que las oportunidades educativas no son distribuidas igualmente”, añadió Schleicher.