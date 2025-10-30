Colombia envejece tres veces más rápido que Europa: en solo 30 años alcanzará el nivel que al continente le tomó un siglo

Colombia enfrenta una transformación demográfica sin precedentes. El país envejece a un ritmo tres veces más rápido que Europa, y en apenas 30 años alcanzará el nivel de envejecimiento que a ese continente le tomó un siglo.
Así lo advirtió María Fernanda Suárez, presidenta del Banco Popular, al anunciar que la entidad ha decidido enfocar su estrategia en la llamada ‘economía plateada’, un segmento compuesto por personas mayores de 50 años.
“Siete de cada 10 clientes del banco tienen más de 50 años. Este cambio demográfico es decisivo para el país y estamos adaptando nuestro modelo a sus necesidades”, señaló Suárez en entrevista con La FM.
Y agregó que actualmente cuentan con 600 clientes centenarios, una cifra que refleja el avance del envejecimiento en el país y la importancia de fortalecer la inclusión financiera de las personas mayores.