Colombia se volvió un país de “treintones”: los riesgos que implican este fenómeno

Colombia está pasando a la historia como el país que se reconoció por su juventud y familias numerosas, para dar paso a una nación de “treintones”. Hoy, la edad mediana escaló a los 33 años, una cifra que contrasta drásticamente con los 15,2 años que el país registraba hacia 1965 o los 23,2 del año 2000, de acuerdo con cifras analizadas por Worldometer. El cambio tendrá efectos en educación y pensiones, por ejemplo. Los datos más recientes del Dane confirman que la natalidad en Colombia está en caída libre. En 2025 se registraron 433.678 nacimientos, el nivel más bajo en una década y un 4,5% menos que el 2024. Si se mira el retroceso histórico, el impacto es mayor: en 2008 nacían más de 715.000 niños al año. Esta “picada” demográfica sitúa la tasa de fecundidad en apenas 1,0 hijos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo poblacional de 2,1 necesario para mantener estable el número de habitantes a largo plazo. Le puede interesar: Colombia registra la menor cifra de nacimientos en una década: cayeron 4,5% en 2025

¿Una decisión irreversible?

Este fenómeno tiene rostro propio en personas como Lorena Rincón e Ignacio Franco. Lorena, de 36 años, decidió “cerrar la fábrica” a los 30, sin siquiera haber tenido un hijo –como en varias ocasiones le dijeron médicos y psicólogos–. Para ella, su proyecto de vida está centrado en sus gatos y en viajar, sin espacio para la maternidad. Ignacio, de 38 años, se practicó la vasectomía a los 34; simplemente no desea tener hijos y proyecta su futuro fuera del país. Ambos representan a una generación que ha cambiado sus prioridades. Como señala el investigador económico Luis Fernando Ramírez, para la mujer colombiana el desarrollo personal, la educación de alto nivel y la estabilidad laboral son prioridades que han hecho pasar la maternidad a un segundo plano.

El fin del “bono demográfico”

Piedad Urdinola, directora del Dane, ha advertido que, aunque Colombia aún disfruta del “bono demográfico” —ese periodo donde hay más personas en edad de trabajar que dependientes—, este ciclo está cerca de agotarse. Actualmente, solo el 10% de la población supera los 65 años, pero para 2050 esa proporción será de uno de cada cinco colombianos, y para 2070, uno de cada tres. Este envejecimiento acelerado pone en jaque al sistema de seguridad social. Según Luis Fernando Ramírez, el sistema público de Colpensiones es el más vulnerable. Lea más: Antioquia contabilizó 51.254 nacimientos en 2025, la cifra más baja en 18 años Al funcionar como una pirámide donde los trabajadores activos financian a los jubilados, la reducción de la base joven desfinancia el modelo. “Menos trabajadores activos significan menos aportes para pagarle a un jubilado”, advierte el experto, señalando que este desbalance fiscal obligará a replantear la edad de jubilación o el esquema de ahorro.

Pupitres vacíos: impacto en la educación

La caída de la natalidad ya se siente en las aulas. Según cifras del Dane, las matrículas escolares bajaron a un ritmo de 182.000 alumnos por año, con corte a 2023. Antes de la pandemia, la ocupación de los colegios rondaba el 90% o 95%, mientras que hoy esa cifra se ubica alrededor del 60%. Esto generará un efecto dominó: en el corto plazo empezarán a sobrar escuelas y maestros de educación primaria. Sin embargo, en la educación superior el panorama es distinto. Con menos bachilleres compitiendo por cupos, la tasa de cobertura —que hoy ronda el 50%— podría saltar al 60% o 70%, acercando a Colombia a estándares de países desarrollados, pero con el desafío de una mano de obra joven cada vez más escasa.

De las cunas a las mascotas

Mientras las cunas se vacían, los hogares se llenan de “hijos de cuatro patas”. El Dane reporta que el 67% de las familias colombianas tiene al menos una mascota, un salto enorme frente al 48% registrado en 2020. Esta transformación cultural refleja el cambio de prioridades de los “treintones” actuales. A la par, el mercado laboral del futuro se perfila hacia la “economía del cuidado”. Ramírez proyecta que, ante la escasez de jóvenes, sectores como la salud y el cuidado de adultos mayores serán los grandes empleadores. “Japón ya es el espejo de esta realidad: allá se venden más pañales para adultos que para niños y las personas de más de 65 años son reenganchadas en el mercado laboral porque no hay quién las reemplace”, dice el experto. Conozca también: Colombia envejece: para 2050 habrá más adultos mayores que jóvenes

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