Colombia se volvió un país de “treintones”: los riesgos que implican este fenómeno

Colombia está pasando a la historia como el país que se reconoció por su juventud y familias numerosas, para dar paso a una nación de “treintones”.
Hoy, la edad mediana escaló a los 33 años, una cifra que contrasta drásticamente con los 15,2 años que el país registraba hacia 1965 o los 23,2 del año 2000, de acuerdo con cifras analizadas por Worldometer. El cambio tendrá efectos en educación y pensiones, por ejemplo.
Los datos más recientes del Dane confirman que la natalidad en Colombia está en caída libre.
En 2025 se registraron 433.678 nacimientos, el nivel más bajo en una década y un 4,5% menos que el 2024. Si se mira el retroceso histórico, el impacto es mayor: en 2008 nacían más de 715.000 niños al año.
Esta “picada” demográfica sitúa la tasa de fecundidad en apenas 1,0 hijos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo poblacional de 2,1 necesario para mantener estable el número de habitantes a largo plazo.
Le puede interesar: Colombia registra la menor cifra de nacimientos en una década: cayeron 4,5% en 2025