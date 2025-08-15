x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Histórico: Colombia da luz verde para integrar energía eólica y renovables a la red eléctrica nacional

El Ministerio de Minas y Energía lanzó la primera ronda para adjudicar proyectos de energía eólica marina y otras fuentes limpias, garantizando precios estables a 15 años y fortaleciendo la transición energética.

  • Esta primera ronda, indicó la cartera, estará acompañada por un análisis de conveniencia detallado, que evaluará impactos en tarifas y efectos en el mercado eléctrico. Foto: Colprensa
    Esta primera ronda, indicó la cartera, estará acompañada por un análisis de conveniencia detallado, que evaluará impactos en tarifas y efectos en el mercado eléctrico. Foto: Colprensa
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

15 de agosto de 2025
bookmark

El Ministerio de Minas y Energía expidió la Resolución 40337 de 2025, un hito normativo que marca el inicio de la primera ronda de adjudicación del mecanismo de mercado para proyectos de generación con energías limpias.

Este proceso operará bajo un esquema de pago por diferencias (PpD), con un enfoque administrado y visión de largo plazo, para impulsar tecnologías estratégicas que fortalezcan la resiliencia y sostenibilidad del Sistema Interconectado Nacional.

Puede leer: Gobierno comenzó visitas de inspección al operador del sistema eléctrico XM: ¿por qué?

“Esta primera ronda es mucho más que una convocatoria: es una apuesta estratégica por el futuro energético del país. Apostamos por tecnologías que eleven la confiabilidad, de cero emisiones y reactiven la economía con nuevos encadenamientos productivos”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

Energía eólica marina, geotermia y otras tecnologías limpias

La primera ronda priorizará proyectos de energía eólica costa afuera, reconocida por su gran potencial en Colombia y sus beneficios en la complementariedad del sistema, generación de empleo e inversión portuaria.

Entérese: Ministro Palma aseguró que en agosto presentará proyecto de ley que promete bajar las tarifas de energía

También se evaluará la inclusión de energía geotérmica y otras tecnologías limpias, según análisis de viabilidad técnica y económica.

¿Por qué es clave esta primera ronda?

De acuerdo con el MinEnergía, esta ronda garantiza precios por 15 años, brindando estabilidad a inversionistas y viabilidad financiera a nuevas tecnologías.

También fija reglas claras y diferenciales por tecnología, incluyendo criterios técnicos y garantías ajustadas al riesgo de cada proyecto; promueve la diversificación de la matriz eléctrica, especialmente en un sistema vulnerable a fenómenos como El Niño; y reduce la volatilidad de los precios de la energía, protegiendo al usuario final frente a alzas inesperadas.

Esta primera ronda, indicó la cartera, estará acompañada por un análisis de conveniencia detallado, que evaluará impactos en tarifas y efectos en el mercado eléctrico.

Le interesa: Colombia arranca con el primer proyecto exploratorio de geotermia: así producirá energía con el calor de la tierra

La Resolución 40337 responde a recomendaciones técnicas de cooperantes internacionales y de la Superintendencia de Industria y Comercio, que resaltan la importancia de contratos de largo plazo para tecnologías limpias.

Vea más: Colombia obtiene 69 áreas para la primera ronda de energía eólica costa afuera

“Este es el primer paso hacia una nueva generación de energía en Colombia, con reglas claras, visión de largo plazo y un enfoque en el bienestar colectivo, en línea con los compromisos climáticos del país”, afirmó

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida