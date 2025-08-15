Histórico: Colombia da luz verde para integrar energía eólica y renovables a la red eléctrica nacional

El Ministerio de Minas y Energía expidió la Resolución 40337 de 2025, un hito normativo que marca el inicio de la primera ronda de adjudicación del mecanismo de mercado para proyectos de generación con energías limpias. Este proceso operará bajo un esquema de pago por diferencias (PpD), con un enfoque administrado y visión de largo plazo, para impulsar tecnologías estratégicas que fortalezcan la resiliencia y sostenibilidad del Sistema Interconectado Nacional. Puede leer: Gobierno comenzó visitas de inspección al operador del sistema eléctrico XM: ¿por qué? “Esta primera ronda es mucho más que una convocatoria: es una apuesta estratégica por el futuro energético del país. Apostamos por tecnologías que eleven la confiabilidad, de cero emisiones y reactiven la economía con nuevos encadenamientos productivos”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

Energía eólica marina, geotermia y otras tecnologías limpias

La primera ronda priorizará proyectos de energía eólica costa afuera, reconocida por su gran potencial en Colombia y sus beneficios en la complementariedad del sistema, generación de empleo e inversión portuaria. También se evaluará la inclusión de energía geotérmica y otras tecnologías limpias, según análisis de viabilidad técnica y económica.

¿Por qué es clave esta primera ronda?