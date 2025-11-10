Estudio científico desmiente a Trump al confirmar ausencia de vínculo entre paracetamol y autismo en embarazos

Nada permite establecer un vínculo entre el consumo de paracetamol durante el embarazo y los trastornos autistas en el niño, concluyó el pasado lunes un amplio estudio publicado en la revista británica BMJ.

La publicación desmiente la afirmación del presidente estadounidense, Donald Trump, quien aseguró la existencia de un vínculo entre paracetamol y autismo, sin presentar evidencia científica.

“Los datos actualmente disponibles son insuficientes para confirmar un vínculo entre la exposición al paracetamol en el útero y el autismo, así como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad durante la infancia”, concluyó el estudio.

La comunidad científica ha denunciado las afirmaciones de Trump, quien urgió a mujeres embarazadas no tomar paracetamol.

Ese medicamento, conocido también por las marcas Panadol o Tylenol, es el analgésico de elección para mujeres embarazadas, a diferencia de la aspirina o el ibuprofeno, que presentan riesgos comprobados para el feto.