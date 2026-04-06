Colombianos ganan en promedio $41 millones al año con rentas cortas: ya hay más de 116.000 alojamientos

Hacer dinero arrendando un apartamento por días ya parece que dejó de ser un negocio alternativo y se consolida. Pues en Colombia, este modelo se convirtió en algo serio: un dueño puede ganar al año unos 41 millones de pesos en concepto de rentas cortas.
Detrás de esa cifra hay un mercado que crece cada día. Según la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz, basado en datos de Camacol, el país ahora tiene 116.685 alojamientos en esta modalidad, con un uso promedio del 50%, una tarifa cercana a los 255.000 pesos por noche y estadías de unas 5 noches.
“Las rentas cortas se han ido sumando a la lista de opciones de alojamiento e inversión cada vez más populares en Colombia, pero deben operar con reglas claras”, dijo Mario Ramírez, presidente de Fedelonjas.
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