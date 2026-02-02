Gremios piden retirar decreto que cambia el Registro Nacional de Turismo para Airbnb, por riesgos legales y operativos

Las principales asociaciones empresariales vinculadas al comercio, el turismo y la economía digital encendieron las alarmas frente al proyecto de decreto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que busca modificar de manera integral el régimen del Registro Nacional de Turismo (RNT).
En una carta enviada el 29 de enero, los gremios solicitaron retirar la iniciativa y replantear de fondo el enfoque regulatorio.
El pronunciamiento está firmado por la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), la Cámara de Comercio Colombo Americano (AmCham Colombia), la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT) y la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, actores clave del ecosistema digital y turístico del país.
