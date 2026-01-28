Conozca el Paquete Completo: el “todo en uno” que impulsa a la industria textil en Colombiatex 2026

En Colombiatex de las Américas 2026, el llamado Paquete Completo dejó de ser un concepto abstracto para convertirse en una oferta concreta de negocio.
Se trata de un modelo que integra diseño, manufactura y logística en un solo proveedor, facilitando a compradores y marcas la toma de decisiones, la optimización de tiempos y el uso eficiente de recursos a lo largo de toda la cadena productiva.
Aunque lleva varios años ganando popularidad, aún muchos empresarios desconocen cómo funciona y por qué se ha vuelto tan atractivo, especialmente en Colombia.
