Conozca el Paquete Completo: el “todo en uno” que impulsa a la industria textil en Colombiatex 2026

En Colombiatex de las Américas 2026, el llamado Paquete Completo dejó de ser un concepto abstracto para convertirse en una oferta concreta de negocio. Se trata de un modelo que integra diseño, manufactura y logística en un solo proveedor, facilitando a compradores y marcas la toma de decisiones, la optimización de tiempos y el uso eficiente de recursos a lo largo de toda la cadena productiva. Aunque lleva varios años ganando popularidad, aún muchos empresarios desconocen cómo funciona y por qué se ha vuelto tan atractivo, especialmente en Colombia. Lea más: “Hoy el gran tema en la industria de la moda son las guerras geopolíticas y, detrás de ellas, las guerras arancelarias”

¿Qué es el paquete completo y por qué gana terreno en la moda colombiana?

Según Inexmoda, este Paquete Completo de Valor se ha consolidado como una ventaja competitiva clave para el país, capaz de atraer compradores internacionales y dinamizar la cadena regional. No compite solo por precio, sino por valor agregado, cercanía, confiabilidad y capacidad de respuesta. “El Paquete Completo se consolida así como una respuesta concreta a un entorno internacional que demanda proveedores capaces de asumir procesos completos, reducir riesgos y adaptarse con rapidez a los cambios del contexto”, detalla el gremio de moda. Entérese: Bogotá, Medellín y Cali lideran el consumo de moda urbana en Colombia, ¿cuáles son las prendas que más compran?

Colombiatex 2026 y el showroom del paquete completo de valor

Desde el primer día de feria, Colombiatex presentó una oferta especial de paquete completo con más de 70 empresas colombianas y latinoamericanas. Todas cumplen altos estándares de producción y, además, lideran procesos de innovación y sostenibilidad. El showroom especializado conecta a la cadena de valor con soluciones integrales que incluyen diseño, personalización, mínimos flexibles, eficiencia en tiempos y altos estándares de calidad productiva, alineados con las exigencias del mercado global.

Para Inexmoda, las empresas colombianas de paquete completo destacan por ofrecer diseños personalizados, adaptados a tendencias globales y a las necesidades específicas de cada cliente. Esto va más allá de fabricar prendas, implica conceptualizar colecciones completas alineadas con el ADN de cada marca. Puede conocer: En plena tensión comercial con Colombia, 150 empresarios textiles de Ecuador bucan negocios en Colombiatex 2026

La voz de la industria: 30 años construyendo paquete completo

Juan Carlos Gómez, representante del área comercial en Suramérica de Spataro Napoli, resume la lógica del modelo desde la experiencia. La compañía lleva cerca de 30 años desarrollando el paquete completo como respuesta a la necesidad de expandirse hacia mercados internacionales. Su oferta integra diseño, desarrollo, fondería, tejeduría, confección y logística. Gracias a esa estructura robusta, la empresa ha trabajado con marcas como La Martina en Argentina, Bruxelles en Brasil, y con negocios corporativos en Estados Unidos, incluyendo parques de Disney, cruceros y hoteles. En Colombia, produce para marcas como Chevignon, Studio F y Polo Club. Hoy, el paquete completo representa cerca del 70% de la capacidad de la fábrica, una de las mayores exportadoras de camisas del país. Y se ubica entre las primeras cinco empresas de Latinoamérica que fabrican camisas para hombre. Le puede interesar: Gobierno alista contragolpe y prepara decreto para imponer aranceles del 30 % a más productos de Ecuador

Juan Carlos Gómez, representante del área comercial en Suramérica de Spataro Napoli.

Spataro Napoli cuenta con 600 empleados directos en su planta de Cali y alrededor de 1.500 indirectos. Gómez explica que el paquete completo se ha fortalecido durante décadas hasta convertirse en la principal razón por la que grandes marcas los buscan: hacen todo el proceso, desde cero, con una bandera clara de calidad. El voz a voz, afirma, ha sido determinante para “atraer clientes que no entregan su marca a cualquier proveedor”, sino a quienes pueden elevar su estatus y proteger su reputación.

Dólar, aranceles y crisis: cómo sobrevivir en un entorno volátil

El contexto no ha sido sencillo. Pandemia, nuevos impuestos, alzas del salario mínimo, fluctuaciones del dólar y tensiones geopolíticas han puesto a prueba a la industria. Gómez reconoce que un dólar bajo golpea a los exportadores por los altos costos de mano de obra en Colombia. “La respuesta ha sido la flexibilidad, un esquema 50/50 entre exportaciones y mercado local, ajustando el foco según el comportamiento del tipo de cambio”. Además, la empresa ha buscado alternativas productivas, como el traslado parcial de confección a Guatemala, donde los aranceles hacia Estados Unidos rondan el 5%, frente al 30% que enfrentan las prendas producidas en Colombia. El objetivo, según el directivo, es sostener la compañía en el tiempo y proteger los puestos de trabajo, entendiendo que las operarias son la verdadera materia prima del negocio. Aquí puede leer: Colombiatex 2025 le inyectó a Medellín 10,2 millones de dólares y cerró negocios por 25 millones de dólares

Con cerca de 70 marcas, este showroom evidencia cómo la industria colombiana ha evolucionado hacia un modelo que integra diseño, sostenibilidad, personalización, mínimos flexibles, eficiencia en tiempos y altos estándares de calidad productiva, alineados con las exigencias del mercado global.

Desde una mirada más amplia, Gómez describe 2026 como un año complejo para el sector: factores políticos, año electoral, un salario mínimo elevado e incluso el Mundial de fútbol, que suele distraer el consumo de moda. A esto se suman los procesos de reorganización y liquidación de empresas tradicionales, y la disputa por aranceles entre fabricantes, distribuidores y el Ministerio de Comercio. Aun así, la estrategia pasa por anticiparse, cerrar negocios con antelación y diversificar mercados. Estados Unidos sigue siendo un mercado clave, especialmente en el negocio corporativo ligado a hoteles, cruceros y parques temáticos. Conozca: Detrás de las camisetas de los grandes equipos de fútbol están los hilos de Protela, una empresa que confecciona en Rionegro

Encadenamiento productivo: la ventaja competitiva de Colombia