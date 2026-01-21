“Hoy el gran tema en la industria de la moda son las guerras geopolíticas y, detrás de ellas, las guerras arancelarias”: presidente de Inexmoda

Medellín volverá a ser, a finales de enero, el gran tablero donde se juegan las cartas de la moda en América Latina. Colombiatex de las Américas 2026 proyecta una derrama económica de 10,2 millones de dólares para la ciudad, una cifra que confirma el peso de esta feria como motor de negocios, empleo y servicios especializados.
Del 27 al 29 de enero, en Plaza Mayor Medellín, la edición número 38 reunirá a más de 500 expositores de más de 20 países, ocupará más de 27.000 metros cuadrados y espera recibir más de 30.000 visitantes, entre ellos 12.000 compradores especializados.
Textiles, insumos, paquete completo, maquinaria y emprendimiento recorrerán toda la cadena de valor del sistema moda.
Para la Secretaría de Desarrollo Económico de Medellín, el evento ratifica la estrategia de ciudad. “Proyectamos una derrama económica de 10,2 millones de dólares, lo cual reafirma nuestra apuesta por consolidar al Distrito como un centro empresarial atractivo para la inversión internacional”, señaló María Fernanda Galeano Rojo.
Recordó que en Medellín operan 4.444 empresas del sector textil, confección y moda.
