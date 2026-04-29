Colpensiones deberá recalcular los traslados de los recursos que salen de los fondos privados

El sistema pensional colombiano entra en una nueva etapa de incertidumbre jurídica. El reciente Decreto 415 de 2026, emitido por el Gobierno Nacional para acelerar el flujo de recursos de los fondos privados (AFP) hacia Colpensiones, fue llevado ante los tribunales.
Tras la radicación de 13 demandas —incluida una acción de tutela y una demanda respaldada por Asofondos y los fondos Skandia, Porvenir, Protección y Colfondos—, el Consejo de Estado decidió suspender parcialmente el decreto.
Pero, ¿cuál parte está suspendida? La justicia administrativa puso bajo la lupa el Capítulo 5 del polémico Decreto 415 de 2026. Esta sección ordena a los fondos privados trasladar de forma inmediata a Colpensiones los ahorros de miles de ciudadanos que, aunque ya cambiaron de régimen, aún no han cumplido los requisitos de edad y semanas para jubilarse.
Conozca: Consejo de Estado suspende traslado exprés de ahorros pensionales de fondos privados a Colpensiones