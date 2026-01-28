No solo es el dólar: el euro cae 10% en seis meses, ¿cómo sacarle el ‘jugo’ en Colombia?

Mientras la atención del mercado cambiario en Colombia suele concentrarse casi exclusivamente en el dólar, el comportamiento reciente del euro empieza a reclamar un lugar propio en la conversación económica. En los últimos seis meses, la moneda europea se ha depreciado cerca de 10 % frente al peso colombiano, al pasar de niveles cercanos a los $4.850 a cotizaciones alrededor de los $4.390, de acuerdo con datos de Investing, con corte a este miércoles. Todo esto va más allá de la cifra, pues tiene implicaciones directas para quienes planean viajar a Europa, diversificar su ahorro o proteger su patrimonio en moneda extranjera.
La tendencia muestra un euro que, aunque con episodios de volatilidad, ha mantenido una trayectoria descendente frente al peso durante el segundo semestre del año pasado y el arranque de 2026. En ese periodo, la divisa europea incluso tocó mínimos cercanos a los $4.300, niveles que no se veían desde hace varios meses. Para el mercado local, este ajuste no responde a un debilitamiento estructural del euro, sino a un fortalecimiento relativo del peso colombiano en el contexto global.