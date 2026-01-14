Dólar en Colombia sigue bajando y tocó los $3.610 este miércoles, ¿cómo sacarle provecho?

El mercado cambiario colombiano atraviesa un momento de alta volatilidad que se convierte en una oportunidad para quien sepa aprovecharlo. Al cierre de la jornada de este miércoles, el dólar volvió a registrar una tendencia a la baja. La moneda cerró en un precio promedio de $3.655,01, lo que significó una caída de $8,23 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), alcanzando incluso un precio mínimo de $3.610.
Detrás de este comportamiento no hay solo una causa, pero el factor determinante ha sido un hito sin precedentes en las finanzas públicas: la emisión de deuda externa más grande en la historia de Colombia.
En una operación masiva en los mercados de Nueva York y Londres, el país colocó bonos globales por un total de US$4.950 millones; es decir, en un solo movimiento, captó casi la mitad de lo que gestionó en todo el año anterior.