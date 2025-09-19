Empleos en servicios generales, aseo y seguridad: más de 7.000 vacantes a nivel nacional, ¿cómo aplicar?

La operación diaria de las empresas depende en gran medida del personal de servicios generales, aseo y seguridad, un sector que sostiene la limpieza y la protección de los recintos. Esta área, además de ser una de las más numerosas, mantiene una demanda constante de talento en todo el país.
De acuerdo con la plataforma Magneto Empleos, actualmente hay más de 7.000 vacantes disponibles para estos oficios. Las ciudades con mayor oferta son Bogotá, con más de 2.000 oportunidades; Cali, con 1.350 cupos; Medellín, con 536 vacantes; y Barranquilla, con 64 ofertas laborales.
Entre los perfiles más solicitados se encuentran operarios de aseo, vigilantes, recepcionistas, auxiliares de recepción y operarios de tienda, entre otros cargos clave para el funcionamiento de las empresas.
