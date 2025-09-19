Empleos en servicios generales, aseo y seguridad: más de 7.000 vacantes a nivel nacional, ¿cómo aplicar?

La operación diaria de las empresas depende en gran medida del personal de servicios generales, aseo y seguridad, un sector que sostiene la limpieza y la protección de los recintos. Esta área, además de ser una de las más numerosas, mantiene una demanda constante de talento en todo el país. De acuerdo con la plataforma Magneto Empleos, actualmente hay más de 7.000 vacantes disponibles para estos oficios. Las ciudades con mayor oferta son Bogotá, con más de 2.000 oportunidades; Cali, con 1.350 cupos; Medellín, con 536 vacantes; y Barranquilla, con 64 ofertas laborales. Entre los perfiles más solicitados se encuentran operarios de aseo, vigilantes, recepcionistas, auxiliares de recepción y operarios de tienda, entre otros cargos clave para el funcionamiento de las empresas. Le puede interesar: Be to bee busca talento para sus vacantes: conozca los cargos y requisitos

Ofertas laborales más destacadas en Servicios generales, aseo y seguridad

Los cargos operativos son esenciales para la limpieza y seguridad en empresas de todo el país. FOTO: GETTY

Guarda de seguridad - Medellín, Bogotá, Yopal, Barranquilla, Cartagena, entre otros.

Salario a convenir. Responsabilidades: - Vigilar las instalaciones y el personal para prevenir robos o alteraciones. - Controlar el acceso de personas a las instalaciones. - Responder rápidamente a las alarmas y otras situaciones de emergencia. - Mantener registros detallados de las actividades diarias. - Cooperar con la policía u otros servicios de emergencia cuando sea necesario. Requerimientos: - Bachillerato completo. - Mínimo 6 meses de experiencia como Vigilante Guarda de Seguridad o Custodio. - Curso de seguridad vigente y actualizado. - Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos. - Buena condición física. Aplique aquí.

Auxiliar De Cocina Grupo Éxito - San Andrés, Santa Fe de Antioquia, Bello, Envigado, Guarne y más

Salario: $ 1.697.300. Responsabilidades: - Revisar la ficha técnica de los productos para asegurar su calidad. - Alistar la materia prima necesaria para la elaboración de productos. - Revisar la programación de producción para confirmar las necesidades del almacén respecto al surtido real. - Elaborar los productos programados cumpliendo con los estándares de calidad. - Empacar marcar y surtir los productos para su disponibilidad al cliente. - Asesorar e impulsar los productos al cliente para garantizar su satisfacción. - Garantizar el cumplimiento de normas de higiene personal y buenas prácticas de manufactura. - Registrar diariamente las averías en una planilla para garantizar confiabilidad en inventarios. - Realizar inventarios diarios y mensuales de materia prima y producto terminado. - Conocer el manejo de pedidos de materia prima y suministros para asegurar el surtido del producto final. Lea más: ¡Aplique pues! De la Granja ofrece más de 30 empleos en Medellín y el Valle de Aburrá Requerimientos: - Nivel académico: 9° aprobado - Bachiller - Técnico. - Experiencia mínima de 6 meses en panadería o áreas afines. Postúlese en este enlace.

Operario de Aseo y Servicios Generales Santa Fe de Antioquia, Bello, Buriticá, Girardota, Guarne, entre otros.

Salario: $ 1.500.000 a $ 2.000.000. Responsabilidades: - Realizar recorridos internos para recolectar residuos aprovechables y ordinarios. - Transportar los residuos al centro de acopio para almacenamiento y procesamiento. - Ubicar correctamente los residuos para evitar derrames. - Realizar el cargue y descargue de residuos peligrosos. - Clasificar los diferentes tipos de residuos. - Mantener ordenadas y limpias las áreas de almacenamiento. - Registrar las salidas de material del centro de acopio. Requerimientos: - Bachillerato. - Mínimo 6 meses de experiencia en funciones relacionadas. - Conocimiento básico en manejo de residuos. - Capacidad para realizar tareas físicas. Envíe su hoja de vida.

Operador De Tienda Ara - Caldas, El Carmen de Viboral, La Unión, Sabanalarga, entre otros.

Salario: $ 1.798.500 a $ 2.166.000. Responsabilidades: - Atención al cliente de manera amable. - Responder por manejo de Caja registradora. - Surtir y Exhibir mercancía en la estantería. - Asegurar control Operativo y Calidad de los productos y procesos. - Mantener orden y limpieza de la tienda. - Asegurar el control de inventarios. Requerimientos: - Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de domingo a domingo (mañana, tarde noche). - Experiencia previa en atención al cliente o retail. Conozca más detalles en este enlace.

Auxiliar De Mantenimiento Locativo -Barranquilla

Salario a convenir. Responsabilidades: - Apoyar con las actividades de mantenimiento de limpieza de fachadas y estado de cebras. - Encargarse de las reparaciones menores en fontanería y electricidad. - Realizar pequeñas obras civiles y reparación de mobiliarios y sanitarios. - Elaborar e instalar acabados en infraestructura física incluyendo trabajo con drywall. - Pintar resanar y estucar muros en mampostería y drywall. - Alistar pisos e instalar enchapes. - Instalar cuadros revisar sillas e instalar guarda escobas. - Realizar la instalación de puntos de toma hidráulica. Requerimientos: - Técnico o Tecnólogo en mantenimiento o carreras afines. - Experiencia mínima de 1 año en cargos similares. Postúlese ahora mismo aquí.

¿Cómo aplicar a empleos de servicios generales, aseo y seguridad en Magneto Empleos?