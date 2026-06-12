¿Shakibecca podría enfrentar una multa por interpretar “Dai Dai” sin autorización de la Fifa?

La presentación de Shakira en la inauguración del Mundial de Fútbol 2026 en México ha generado múltiples reacciones positivas por su desempeño y el de los artistas que la acompañaron, entre ellos sus compatriotas Ryan Castro y J Balvin, quienes interpretaron Una a la vez.
Los reguetoneros lucieron llamativos atuendos cargados de significado e historia. Uno de los elementos que más llamó la atención fue el carriel antioqueño que llevó el intérprete de Ojalá, una pieza que cautivó a los arrieros de Jericó, el municipio donde nació este tradicional accesorio.
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