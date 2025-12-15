La industria creció 1,9% en octubre, ¿qué sectores le dieron impulso?

En octubre, la producción de la industria colombiana observó una variación de 1,9%, las ventas reales de 2,4% y el personal ocupado de 0,7%.

Según las cifras del Dane, de las 39 actividades industriales representadas por la encuesta, un total de 25 tuvieron variaciones positivas en su producción real, y 14 subsectores observaron desempeños negativos. Los mejores indicadores se apreciaron en las actividades asociadas a la fabricación de vehículos (35,1%), así como de muebles (12,8%) y elaboración de alimentos para animales (11,4%). También fueron positivas la producción petrolera y de carbón (7,9%), la confección de prendas (11,2%) y de tejidos (3,2%).



La dinámica negativa estuvo en la producción de hierro y acero (-14,7%), la elaboración de harinas y almidones (-11,3%) y la elaboración de azúcar y panela (-10,9%). A nivel territorial, la muestra del Dane arrojó que de los 14 dominios de departamentos representados por la encuesta 8 observaron variaciones positivas en su producción, destacándose Caldas (17%), Santander (7,6%) y Antioquia (6%). Igualmente, se resaltó que en octubre, el área metropolitana que más contribuyó de manera positiva a la variación anual de la producción real de la industria fue el Valle de Aburrá, con una variación de 6,3%. En el décimo mes del año, de los 10 dominios de ciudades representados por la encuesta del Dane 5 mostraron variaciones positivas en su producción real, siendo Manizales la de mejor desempeño con 12,7%, seguida de Medellín con 9,8%.